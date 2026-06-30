JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 20:23 Tunis

جامعة قرطاج تُبرم اتفاقية شراكة أكاديمية مع المدرسة العليا للتعليم بنواكشوط

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/693726a501b5c1.77325446_pmqegoljfnhki.jpg>
Bookmark article    Publié le Mardi 30 Juin 2026 - 20:13 قراءة: 0 د, 47 ث
      
أبرم المعهد التحضيري للدراسات العلمية والتقنية التابع لجامعة قرطاج، اتفاقية شراكة أكاديمية مع المدرسة العليا للتعليم بنواكشوط، وفق ما أعلنت عنه جامعة قرطاج في بلاغ لها اليوم الثلاثاء.

وتهدف هذه الشراكة إلى تمكين الطلبة الموريتانيين من متابعة تكوينهم في المرحلة التحضيرية المؤدية إلى مناظرات التبريز في اختصاصي الرياضيات والعلوم الفيزيائية، وذلك بالمعهد التحضيري للدراسات العلمية والتقنية، بما يسهم في تعزيز إعداد كفاءات علمية عالية المستوى في هذه المجالات الدقيقة.


وأكدت جامعة قرطاج أن هذه الاتفاقية تعكس حرصها على دعم التعاون الأكاديمي وتوسيع آفاق الانفتاح على محيطها الإقليمي والدولي، إلى جانب تعزيز التميز في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي.


وجرت مراسم توقيع هذه الاتفاقية تحت إشراف وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالجمهورية الإسلامية الموريتانية، وبحضور القائم بالأعمال بسفارة الجمهورية التونسية بنواكشوط، حسب ذات البلاغ.

الجدير بالذكر أن جامعة قرطاج تعدّ إحدى أبرز مؤسسات التعليم العالي في تونس، وتضم مجموعة من الكليات والمعاهد العليا ومراكز البحث، وتتميز بانفتاحها على محيطها الدولي واهتمامها بتطوير التكوين والبحث العلمي في مختلف التخصصات.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 332129

babnet
World Cup 2026
 WC 2026  18:00 Ivo - Nor | | beIN Sports
 WC 2026  22:00 Fra - Swe | | beIN Sports
 WC 2026  02:00 Mex - Ecu | | beIN Sports

كل الأخبار...

20:23 - النرويج تبلغ ثمن نهائي مونديال 2026 على حساب كوت ديفوار
20:19 - قضية زياد الهاني : المحكمة تؤجل النظر وتبت لاحقا في مطالب الإفراج
20:13 - جامعة قرطاج تُبرم اتفاقية شراكة أكاديمية مع المدرسة العليا للتعليم بنواكشوط
19:21 - وزير الداخلية يشرف على حفل اختتام الدورة التكوينية 27 للمدرسة العليا لقوات الأمن الداخلي
19:07 - سليانة: تواصل حملات التلقيح ضد داء الكلب بمعتمدية الروحية
18:51 - وزارة الشؤون الاجتماعية تفتح باب التسجيل للمشاركة في المؤتمر العربي للتقاعد والتأمينات الاجتماعية
18:29 - وزير الدفاع: تقرير الدورة 43 لمعهد الدفاع يدعو الى مقاربة اجتماعية واقتصادية داعمة للتنمية والامن القومي
18:25 - اختتام المشروع التونسي الايطالي "حاجتي بيك" لتعزيز مساهمة التونسيين المقيمين بالخارج في التنمية: احداث 67 مشروعا و451 موطن شغل
18:15 - قضية العجمي الوريمي: حجز القضية إثر الجلسة للنظر في مطالب الإفراج وتحديد موعد لاحق للمحاكمة.
18:06 - منوبة: ضبط حالة غش باستعمال السماعات الذكيّة في اختبارات اليوم الثاني من دورة المراقبة للبكالوريا
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الثلاثاء 30 جوان 2026 | 15 محرم 1448
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:33
19:44
16:15
12:30
05:03
03:12
الرطــوبة:
% 53
Babnet
Babnet36°
29° Babnet
الــرياح:
2.59 كم/س
Babnet
Babnet26°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
36°-26
36°-25
35°-24
31°-23
33°-24
  • Avoirs en devises 24683,0
  • (30/06)
  • Jours d'importation 100
  • 1 € = 3,37311 DT
  • (30/06)
  • 1 $ = 2,95876 DT
  • Solde Compte du Trésor     (29/06)     1535,9 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (29/06)   29305 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>