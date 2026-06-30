جامعة قرطاج تُبرم اتفاقية شراكة أكاديمية مع المدرسة العليا للتعليم بنواكشوط

أبرم المعهد التحضيري للدراسات العلمية والتقنية التابع لجامعة قرطاج، اتفاقية شراكة أكاديمية مع المدرسة العليا للتعليم بنواكشوط، وفق ما أعلنت عنه جامعة قرطاج في بلاغ لها اليوم الثلاثاء.وتهدف هذه الشراكة إلى تمكين الطلبة الموريتانيين من متابعة تكوينهم في المرحلة التحضيرية المؤدية إلى مناظرات التبريز في اختصاصي الرياضيات والعلوم الفيزيائية، وذلك بالمعهد التحضيري للدراسات العلمية والتقنية، بما يسهم في تعزيز إعداد كفاءات علمية عالية المستوى في هذه المجالات الدقيقة.وأكدت جامعة قرطاج أن هذه الاتفاقية تعكس حرصها على دعم التعاون الأكاديمي وتوسيع آفاق الانفتاح على محيطها الإقليمي والدولي، إلى جانب تعزيز التميز في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي.وجرت مراسم توقيع هذه الاتفاقية تحت إشراف وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالجمهورية الإسلامية الموريتانية، وبحضور القائم بالأعمال بسفارة الجمهورية التونسية بنواكشوط، حسب ذات البلاغ.الجدير بالذكر أن جامعة قرطاج تعدّ إحدى أبرز مؤسسات التعليم العالي في تونس، وتضم مجموعة من الكليات والمعاهد العليا ومراكز البحث، وتتميز بانفتاحها على محيطها الدولي واهتمامها بتطوير التكوين والبحث العلمي في مختلف التخصصات.