قضية العجمي الوريمي: حجز القضية إثر الجلسة للنظر في مطالب الإفراج وتحديد موعد لاحق للمحاكمة.

نظرت هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم الثلاثاء، في القضية المتعلقة بأمين عامومتهم ثان.وطلب محامو المتهمين تأخير النظر في القضية للاطلاع وإعداد وسائل الدفاع، كما تقدموا بمطلب للإفراج عنهما، لتقرر الدائرة حجز القضية إثر الجلسة للنظر في مطالب الإفراج، مع تحديد موعد لاحق لمواصلة المحاكمة.ويواجهتهمةأما المتهم الثاني، فقد وُجهت إليه تهم تتعلق بـوكان قد تم إيقافوالمتهم الثاني بتاريخ، والاحتفاظ بهما إثر التثبت في هويتهما من قبل دورية أمنية بمنطقة، بعدما تبين أن شخصا ثالثا كان برفقتهما محل تفتيش.