قضية العجمي الوريمي: حجز القضية إثر الجلسة للنظر في مطالب الإفراج وتحديد موعد لاحق للمحاكمة.
نظرت هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم الثلاثاء، في القضية المتعلقة بأمين عام حركة النهضة العجمي الوريمي ومتهم ثان.
وطلب محامو المتهمين تأخير النظر في القضية للاطلاع وإعداد وسائل الدفاع، كما تقدموا بمطلب للإفراج عنهما، لتقرر الدائرة حجز القضية إثر الجلسة للنظر في مطالب الإفراج، مع تحديد موعد لاحق لمواصلة المحاكمة.
ويواجه العجمي الوريمي تهمة الامتناع عن إشعار السلط ذات النظر بما بلغ إلى علمه بخصوص جريمة إرهابية.
أما المتهم الثاني، فقد وُجهت إليه تهم تتعلق بـالقيام بأعمال تحضيرية لتوفير محل لإيواء شخص له علاقة بجرائم إرهابية، وإخفائه، وضمان فراره، والحيلولة دون الكشف عنه أو تتبعه.
وكان قد تم إيقاف العجمي الوريمي والمتهم الثاني بتاريخ 13 جويلية 2025، والاحتفاظ بهما إثر التثبت في هويتهما من قبل دورية أمنية بمنطقة برج العامري، بعدما تبين أن شخصا ثالثا كان برفقتهما محل تفتيش.
وطلب محامو المتهمين تأخير النظر في القضية للاطلاع وإعداد وسائل الدفاع، كما تقدموا بمطلب للإفراج عنهما، لتقرر الدائرة حجز القضية إثر الجلسة للنظر في مطالب الإفراج، مع تحديد موعد لاحق لمواصلة المحاكمة.
ويواجه العجمي الوريمي تهمة الامتناع عن إشعار السلط ذات النظر بما بلغ إلى علمه بخصوص جريمة إرهابية.
أما المتهم الثاني، فقد وُجهت إليه تهم تتعلق بـالقيام بأعمال تحضيرية لتوفير محل لإيواء شخص له علاقة بجرائم إرهابية، وإخفائه، وضمان فراره، والحيلولة دون الكشف عنه أو تتبعه.
وكان قد تم إيقاف العجمي الوريمي والمتهم الثاني بتاريخ 13 جويلية 2025، والاحتفاظ بهما إثر التثبت في هويتهما من قبل دورية أمنية بمنطقة برج العامري، بعدما تبين أن شخصا ثالثا كان برفقتهما محل تفتيش.
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