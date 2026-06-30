الشركة الوطنية للسكك الحديدية توقع عقد لاقتناء 5 قطارات كهربائية من الصين
وقّعت الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية عقدا لاقتناء 5 قطارات كهربائية متعددة العربات من الصين بقيمة جملية تبلغ 38.2 مليون أورو، وذلك في إطار مشروع مضاعفة الخط الحديدي الرابط بين المكنين والمهدية وكهربته.
وتم توقيع العقد، بين الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية شكيب الرقيق والمدير العام للشؤون الدولية بشركة مجموعة السكك الحديدية للدولة الصينية المحدودة "هو توانجي"، وذلك بحضور ممثل عن وزارة الاقتصاد والتخطيط وممثلين عن البنك الممول.
ويأتي هذا الاستثمار ضمن مشروع ممول من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. ويهدف إلى تنفيذ استراتيجية وزارة النقل الرامية إلى تطوير منظومة النقل العمومي الجماعي، وذلك من خلال النهوض بـالبنية التحتية للنقل الحديدي وتعزيز الأسطول الكهربائي للشركة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمسافرين، فضلا عن الاستفادة من المزايا الاقتصادية للنقل الكهربائي ودعم أهداف التنقل الأخضر المستدام.
ومن المقرر تسلّم الدفعة الأولى من القطارات في غضون سنتين من تاريخ توقيع العقد. كما من المنتظر أن تساهم هذه الاقتناءات في الرفع من طاقة استيعاب الخط وتحسين نسق الاستغلال وتوفير وسائل نقل عصرية وآمنة ومريحة تستجيب لأحدث المعايير الدولية في مجالي السلامة والجودة.
وتم توقيع العقد، بين الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية شكيب الرقيق والمدير العام للشؤون الدولية بشركة مجموعة السكك الحديدية للدولة الصينية المحدودة "هو توانجي"، وذلك بحضور ممثل عن وزارة الاقتصاد والتخطيط وممثلين عن البنك الممول.
ويأتي هذا الاستثمار ضمن مشروع ممول من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. ويهدف إلى تنفيذ استراتيجية وزارة النقل الرامية إلى تطوير منظومة النقل العمومي الجماعي، وذلك من خلال النهوض بـالبنية التحتية للنقل الحديدي وتعزيز الأسطول الكهربائي للشركة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمسافرين، فضلا عن الاستفادة من المزايا الاقتصادية للنقل الكهربائي ودعم أهداف التنقل الأخضر المستدام.
ومن المقرر تسلّم الدفعة الأولى من القطارات في غضون سنتين من تاريخ توقيع العقد. كما من المنتظر أن تساهم هذه الاقتناءات في الرفع من طاقة استيعاب الخط وتحسين نسق الاستغلال وتوفير وسائل نقل عصرية وآمنة ومريحة تستجيب لأحدث المعايير الدولية في مجالي السلامة والجودة.
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