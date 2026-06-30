الشركة الوطنية للسكك الحديدية توقع عقد لاقتناء 5 قطارات كهربائية من الصين

وقّعتعقدا لاقتناءمنبقيمة جملية تبلغ، وذلك في إطارالرابط بينوكهربته.وتم توقيع العقد، بين، وذلك بحضور ممثل عنوممثلين عنويأتي هذا الاستثمار ضمن. ويهدف إلى تنفيذالرامية إلى تطوير، وذلك من خلال النهوض بـوتعزيزللشركة وتحسينالمقدمة للمسافرين، فضلا عن الاستفادة منودعم أهدافومن المقرر تسلّممن القطارات في غضونمن تاريخ توقيع العقد. كما من المنتظر أن تساهم هذه الاقتناءات في الرفع منوتحسينوتوفيرتستجيب لأحدثفي مجالي