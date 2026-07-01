عبد المجيد القوبنطيني يعلق على تعيين رضا الجدي مديرا فنيا :"رحمة الله على كرة القدم التونسية "!!

أثار قرارالقاضي بتعيينمديرا فنيا وطنيا لدىموجة من الجدل في الأوساط الرياضية، خاصة بعد الانتقادات التي وجهها اللاعب الدولي السابق والمحلل الرياضيخلال ظهوره على قناةوكانت الوزارة قد أعلنت، في بلاغ صادر يوم، تعيين، المدرب والمحلل الرياضي، مديرا فنيا وطنيا، مؤكدة أن القرار جاء بناء على توصياتوفي تعليقه على القرار، قال القوبنطيني:، معتبرا أن الإشكال لا يتعلق بشخص، وإنما بطريقة التعيين.وأوضح أنوليس من اختصاص، مضيفا أن هذا المعمول به في مختلف الاتحادات الكروية عبر العالم.وتساءل القوبنطيني:، معتبرا أن ذلك يخلق تداخلا في الصلاحيات ويطرح إشكالا في تحديد المسؤوليات داخل منظومة التسيير الرياضي.وأضاف أن تحميل المسؤولية يجب أن يكون متلازما مع سلطة التعيين، مؤكدا أن المكتب الجامعي هو الجهة التي يفترض أن تختار المدير الفني وتتابع عمله وتقيّمه.وفي المقابل، شهدت الحصة ذاتها آراء مغايرة، حيث اعتبر بعض المتدخلين أن التعيين يستند إلىيمنحصلاحية تعيين المديرين الفنيين، مع الإشارة إلى أن القرار جاء بعد تنسيق مع عدد من مسؤولي الجامعة.ويأتي هذا الجدل في وقت تعيش فيهمرحلة دقيقة، عقب النتائج المخيبة في عدد من الاستحقاقات الأخيرة، وسط دعوات متزايدة إلى إصلاح شامل لمنظومة التسيير الفني والإداري.