الخارجية : الشروع في تأمين حصة مسترسلة بمكتب المصادقة، بداية من غرة جويلية

<img src=http://www.babnet.net/images/6/min522.jpg>

أفادت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج ، أنّه وحرصا على تيسير الخدمات الإدارية والقنصلية المُسداة لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج أثناء عودتهم إلى أرض الوطن، تقرر الشروع في تأمين حصة مسترسلة بمكتب المصادقة، بداية من غرة جويلية 2026، إلى غاية 31 أوت 2026،.

وأوضحت في بلاغ لها أن ذلك سيكون من الساعة الثامنة صباحا إلى غاية الساعة الرابعة بعد الزوال من يوم الاثنين إلى يوم الخميس وأن حصة يوم الجمعة تدوم من الثامنة صباحا إلى الساعة الواحدة بعد الزوال.