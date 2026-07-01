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المكسيك تهزم الإكوادور وتبلغ ثمن نهائي مونديال 2026

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Bookmark article    Publié le Mercredi 01 Juillet 2026 - 05:20 قراءة: 0 د, 58 ث
      
تأهل المنتخب المكسيكي إلى الدور ثمن النهائي لكأس العالم لكرة القدم 2026، عقب فوزه على نظيره الإكوادوري بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعتهما فجر الأربعاء.

وسجل جوليان كينونيس الهدف الأول للمكسيك في الدقيقة 22، بعدما توغل من الجهة اليسرى داخل منطقة الجزاء وسدد الكرة بجوار القائم القريب.


وأضاف راؤول خيمينيز الهدف الثاني في الدقيقة 31، إثر تبادل للكرة مع كينونيس، قبل أن يسددها بقوة في الزاوية اليمنى العليا.


وحققت المكسيك، إحدى الدول الثلاث المستضيفة للبطولة، أول انتصار لها في الأدوار الإقصائية لكأس العالم منذ 40 عاما.

وفي الشوط الثاني، استحوذت الإكوادور على الكرة، لكنها فشلت في صناعة فرص حقيقية، بينما حافظ المنتخب المكسيكي على نظافة شباكه للمباراة الرابعة تواليا في البطولة.

وشهد الوقت بدل الضائع طرد مدافع الإكوادور بييرو هينكابي بالبطاقة الحمراء المباشرة.

وكانت المباراة قد انطلقت بعد تأخير دام ساعة واحدة بسبب سوء الأحوال الجوية.

وسيواجه المنتخب المكسيكي في الدور ثمن النهائي الفائز من مباراة إنقلترا وجمهورية الكونغو الديمقراطية.
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