المكسيك تهزم الإكوادور وتبلغ ثمن نهائي مونديال 2026

تأهل المنتخب المكسيكي إلى الدور ثمن النهائي لكأس العالم لكرة القدم 2026، عقب فوزه على نظيره الإكوادوري بنتيجة، في المباراة التي جمعتهما فجر الأربعاء.وسجلالهدف الأول للمكسيك في الدقيقة، بعدما توغل من الجهة اليسرى داخل منطقة الجزاء وسدد الكرة بجوار القائم القريب.وأضافالهدف الثاني في الدقيقة، إثر تبادل للكرة مع كينونيس، قبل أن يسددها بقوة في الزاوية اليمنى العليا.وحققت المكسيك، إحدى الدول الثلاث المستضيفة للبطولة، أول انتصار لها في الأدوار الإقصائية لكأس العالم منذوفي الشوط الثاني، استحوذت الإكوادور على الكرة، لكنها فشلت في صناعة فرص حقيقية، بينما حافظ المنتخب المكسيكي على نظافة شباكه للمباراة الرابعة تواليا في البطولة.وشهد الوقت بدل الضائع طرد مدافع الإكوادوربالبطاقة الحمراء المباشرة.وكانت المباراة قد انطلقت بعد تأخير دامبسبب سوء الأحوال الجوية.وسيواجه المنتخب المكسيكي في الدور ثمن النهائي الفائز من مباراة