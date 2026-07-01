فرنسا تبلغ ثمن نهائي مونديال 2026 بثلاثية في شباك السويد

قادمنتخب فرنسا إلى فوز كبير على السويد بنتيجة، في الدور الثاني والثلاثين من كأس العالم لكرة القدم 2026، ليحجز "الديوك" بطاقة العبور إلى الدور ثمن النهائي، حيث سيواجهون منتخبوافتتح مبابي التسجيل في الدقيقة، بعدما انطلق من الجهة اليسرى وسدد كرة قوية استقرت في الزاوية البعيدة.وفي الدقيقة، مرركرة بينية متقنة إلى، الذي أودعها الشباك مسجلا الهدف الثاني لفرنسا.وعاد مبابي ليختتم الثلاثية في الدقيقة، مستغلا تمريرة حاسمة جديدة من أوليسيه، لينفرد بالحارس ويسدد الكرة من اللمسة الأولى في الزاوية البعيدة.ورفع مبابي رصيده إلىفي نهائيات كأس العالم، بينها، وهو رقم قياسي.