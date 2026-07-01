فرنسا تبلغ ثمن نهائي مونديال 2026 بثلاثية في شباك السويد
قاد كيليان مبابي منتخب فرنسا إلى فوز كبير على السويد بنتيجة 3-0، في الدور الثاني والثلاثين من كأس العالم لكرة القدم 2026، ليحجز "الديوك" بطاقة العبور إلى الدور ثمن النهائي، حيث سيواجهون منتخب باراغواي.
وافتتح مبابي التسجيل في الدقيقة 45، بعدما انطلق من الجهة اليسرى وسدد كرة قوية استقرت في الزاوية البعيدة.
وفي الدقيقة 53، مرر مايكل أوليسيه كرة بينية متقنة إلى برادلي باركولا، الذي أودعها الشباك مسجلا الهدف الثاني لفرنسا.
وعاد مبابي ليختتم الثلاثية في الدقيقة 74، مستغلا تمريرة حاسمة جديدة من أوليسيه، لينفرد بالحارس ويسدد الكرة من اللمسة الأولى في الزاوية البعيدة.
ورفع مبابي رصيده إلى 18 هدفا في نهائيات كأس العالم، بينها 10 أهداف في الأدوار الإقصائية، وهو رقم قياسي.
وافتتح مبابي التسجيل في الدقيقة 45، بعدما انطلق من الجهة اليسرى وسدد كرة قوية استقرت في الزاوية البعيدة.
وفي الدقيقة 53، مرر مايكل أوليسيه كرة بينية متقنة إلى برادلي باركولا، الذي أودعها الشباك مسجلا الهدف الثاني لفرنسا.
ملخص مباراة فـرنسا والسويد | دور الـ32 - كأس العالم FIFA 2026™#كأس_العالم2026 | #مونديال2026 | #كأس_العالم#FIFAWorldCup2026 | #FIFAWorldCup | #beINWC26 pic.twitter.com/0NFn3zrEYi— beIN SPORTS (@beINSPORTS) June 30, 2026
وعاد مبابي ليختتم الثلاثية في الدقيقة 74، مستغلا تمريرة حاسمة جديدة من أوليسيه، لينفرد بالحارس ويسدد الكرة من اللمسة الأولى في الزاوية البعيدة.
ورفع مبابي رصيده إلى 18 هدفا في نهائيات كأس العالم، بينها 10 أهداف في الأدوار الإقصائية، وهو رقم قياسي.
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