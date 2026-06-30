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قبلي: القبول المبدئي لـ 81 ملفا مقدّما على المنصة المخصّصة لبرنامج "رائدات"

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Bookmark article    Publié le Mardi 30 Juin 2026 - 23:07 قراءة: 1 د, 22 ث
      
أفاد المندوب الجهوي للأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، سامي البكري، اليوم الثلاثاء، بأن اللجنة الجهوية للنظر في الملفات المقدّمة من قبل النساء والفتيات الراغبات في بعث المشاريع ضمن البرنامج الوطني الجديد لريادة الأعمال النسائية والاستثمار المراعي للنوع الاجتماعي "رائدات" قبلت مبدئيا 81 ملفا من إجمالي 147 ملفا مقدّما من 6 الى 30 جوان الجاري على المنصّة المخصّصة للبرنامج.
وأشار البكري، في تصريح لوكالة "وات"، إلى اللجنة الجهوية واصلت عملها في موفى الأسبوع المنقضي عبر الالتقاء بصاحبات الملفات التي حظيت بالقبول المبدئي لدعوتهن لاستكمال ملفاتهن  المالية في انتظار الحصول على الموافقة النهائية للتمويل.
ولفت المصدر ذاته إلى أنّ الملفات المعروضة تتضمّن مشاريع ذات صبغة خدماتية، وأخرى فلاحية الى جانب مشروعين صناعيين، مشيرا إلى أن المنصة التي وضعتها وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن ستفتح مجدّدا من 8 الى 30 أوت المقبل لتمكين الراغبات في بعث مشاريع من تسجيل ملفاتهن، علما أنه بإمكان صاحبات الملفات التي لم تحظ بالقبول المبدئي سابقا إعادة التسجيل بعد إتمام كافة الوثائق التي كانت تنقص مطالبهن.

وذكر البكري أن برنامج "رائدات" يهدف إلى تدعيم القدرة الاقتصادية للمرأة خاصة الحرفيات منهن، إلى جانب الفتيات المتحصّلات على شهائد علمية وشهائد تكوين مهني عبر تمكينهن من الانتصاب للحساب الخاص وبعث مشاريعهن ليكنّ فاعلات في الدورة الاقتصادية الجهوية، مشيرا الى أنّه تم خلال السنة الماضية تمويل 135 مشروعا بالجهة عبر خط تمويل برنامج "رائدات"  في مختلف المجالات مكّنت من إحداث ما بين 700 و800 موطن شغل، ما ساهم في دعم الحركة الاقتصادية الجهوية، والحدّ من البطالة ومن التبعية المالية للفتيات اللاتي بتن فاعلات في أسرهن وفي المجتمع.
يذكر أن اللجنة الجهوية للنظر في الملفات تتكون من المندوب الجهوي للأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، ورئيس مصلحة المراة بالمندوبية، الى جانب كل من  مدير فرع بنك التضامن، وممثلة المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية، وممثل فضاء المبادرة، وممثل عن  الإدارة الجهوية للتشغيل والتكوين.
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