السجن 4 سنوات لوزير فلاحة أسبق ورئيس سابق لاتحاد الفلاحة والصيد البحري
قضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس بالسجن لمدة أربعة أعوام في حق وزير فلاحة أسبق سبق أن ترأس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري.
وكانت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس قد قررت إحالة الوزير الأسبق، الذي شغل أيضا منصب رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، بحالة سراح، على أنظار الدائرة الجنائية لقضايا الفساد المالي لمحاكمته من أجل تهم تتعلق بالتصرف، بصفته مديرا لجمعية ذات مصلحة قومية، دون وجه حق في أموال عمومية.
وكانت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس قد قررت إحالة الوزير الأسبق، الذي شغل أيضا منصب رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، بحالة سراح، على أنظار الدائرة الجنائية لقضايا الفساد المالي لمحاكمته من أجل تهم تتعلق بالتصرف، بصفته مديرا لجمعية ذات مصلحة قومية، دون وجه حق في أموال عمومية.
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