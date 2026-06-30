السجن 4 سنوات لوزير فلاحة أسبق ورئيس سابق لاتحاد الفلاحة والصيد البحري

قضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس بالسجن لمدةفي حقسبق أن ترأسوكانت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس قد قررت إحالة الوزير الأسبق، الذي شغل أيضا منصب رئيس، بحالة سراح، على أنظار الدائرة الجنائية لقضايا الفساد المالي لمحاكمته من أجل تهم تتعلق