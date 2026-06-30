فتح باب الترشح لمسابقات المهرجان الدولي لفيلم الهواة بقليبية

أعلن القائمون على الدورة التاسعة والثلاثين من المهرجان الدولي لفيلم الهواة بقليبية (FIFAK) التي ستنتظم من 23 إلى 29 أوت 2026، عن فتح باب الترشح أمام كافة صناع السينما المستقلين والهواة الطلبة في تونس للمشاركة في فعاليات الدورة.وتم تحديد تاريخ 25 جويلية آخر أجل لتقديم الترشحات. وتستهدف مسابقات الدورة أفلام قصيرة ضمن فئات الأعمال السينمائية الروائية والوثائقية والتحريك والتجريب.وفي بلاغ صادر عن هيئة تنظيم المهرجان، أشار المنظمون إلى أن المهرجان يبحث "عن أفلام جريئة ومبتكرة تتحدى المألوف، وتغوص في عمق القصص الإنسانية لتقدم رؤى فنية فريدة، تحت عنوان "أرونا كيف يمكن للسينما أن تكون سلاحاً فكرياً حقيقياً وفعلاً من أفعال المقاومة".ويتم تقديم الترشحات من خلال أعمال قصيرة لا تتجاوز 30 دقيقة تم إنتاجها خلال سنتي 2025 و 2026، مع ضرورة دمج العمل بترجمة نصية باللغة الإنقليزية.