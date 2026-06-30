بسبب خلاف حول فتاة: السجن 30 عاماً لقاتل صديقه بطعنات غادرة في الزهروني

أصدرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس حكما يقضي بالسجن لمدةفي حق شاب أدين بقتل صديقه طعنا بواسطة سكين، إثر خلاف نشب بينهما بمنطقة الزهروني بالعاصمة.وتعود أطوار القضية إلى اندلاع مشادة كلامية بين الصديقين بسبب خلاف حول فتاة، قبل أن تتطور إلى تشابك بالأيدي، حيث استل المتهم سكينا ووجه إلى الضحية عدة طعنات في أنحاء متفرقة من جسده، ما تسبب في وفاته متأثرا بإصاباته رغم محاولات إسعافه.وبعد استكمال الأبحاث وسماع الشهود ومرافعات الدفاع، والاطلاع على تقرير الطب الشرعي والمحاضر الأمنية، قضت هيئة الدائرة الجنائية بإدانة المتهم من أجل جريمة القتل العمد، وسلطت عليه عقوبة بالسجن لمدة