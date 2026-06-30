المعهد الوطني للرصد الجوي يفتح مناظرة خارجية لانتداب 22 اطارا وعونا في اختصاصات مختلفة

أعلن المعهد الوطني للرصد الجوي عن فتح مناظرة خارجية بالملفات مشفوعة باختبار شفاهي لانتداب 22 اطارا وعونا في عدد من الاختصاصات من مهندسين ومتصرفين وتقنيين وملحقي إدارة وكتبة تصرف وأعوان خدمات.ويهدف هذا الانتداب إلى دعم الكفاءات الفنية والإدارية بالمعهد الوطني للرصد الجوي بما يعزز قدرته على الاضطلاع بمهامه في مجالات الرصد الجوي والبحوث والخدمات المناخية وتطوير المنظومات التقنية والإدارية.وأفاد المعهد ان غلق باب الترشحات حدد ليوم 27 جويلية 2026 على الساعة الرابعة مساء (16:00).وتتوزع الخطط المفتوحة، وفق بلاغ المعهد الانتداب، على رتبة مهندس في اختصاصات الإعلامية (خطتان) والجيوفيزياء (خطة واحدة) والميكرونيك (خطتان) إضافة إلى انتداب ثلاثة متصرفين في اختصاصات مراقبة التصرف والمحاسبة والموارد البشرية بواقع خطة واحدة في كل اختصاص.كما تشمل المناظرة انتداب ستة تقنيين أول منهم أربعة في اختصاص الإلكترونيك للعمل بكل من تونس وصفاقس وتقنيان أول في اختصاص شبكات الإعلامية للعمل بتونس.وتعتزم المؤسسة أيضًا انتداب أربعة ملحقي إدارة من الحاصلين على شهادة ختم المرحلة الأولى من التعليم العالي أو شهادة الدراسات التكنولوجية العليا أو ما يعادلها في اختصاصات الإدارة أو المالية أو الاقتصاد أو التصرف فضلا عن انتداب كاتبي تصرف من مختلف الشعب إضافة إلى عوني خدمات في اختصاص السياقة.واشترط المعهد بالنسبة إلى خطط المهندسين الحصول على الشهادة الوطنية لمهندس في الاختصاص المطلوب فيما تستوجب خطط المتصرفين شهادة الأستاذية أو الإجازة الوطنية أو شهادة معادلة في الاختصاصات المعنية.أما بالنسبة إلى خطط التقني الأول فيشترط الحصول على شهادة الأستاذية أو الشهادة الوطنية للإجازة أو شهادة معادلة أو شهادة تكوين بنظام "أمد" في الاختصاص المطلوب.