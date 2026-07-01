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اشغال ملعب المنزه ستستانف نهاية سنة 2026 (ممثلو وزارة الشباب والرياضة)

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Bookmark article    Publié le Mercredi 01 Juillet 2026 - 00:39 قراءة: 1 د, 12 ث
      
ابرز ممثلو وزارة الشباب والرياضة خلال جلسة استماع عقدتها يوم الثلاثاء لجنة الخدمات والتنمية الإجتماعية بالمجلس الوطني الجهات والاقاليم برئاسة هيثم الطرابلسي، ان اشغال ملعب المنزه ستستأنف في نهاية .سنة 2026
واوضحوا انه تمت إحالة المشروع ٍالذي كانت اشغاله انطلقت في 2022 ثم توقفت، إلى مقاولات صينية في 2024 بعد تقديم العرض الفني الأفضل وستمتد بين 30 و36 شهرا.


كما تم التأكيد على وجود مشروع لتوسعة ملعب الطيب المهيري بصفاقس وأخر لتنوير ملعب مصطفى بن جنات بالمنستير .
وقدم ممثلو وزارة الشباب والرياضة في مستهل الجلسة،عرضا حول أهم المشاريع المنجزة والاخرى المعطلة .


وتمحورت مداخلات النواب بالخصوص حول الوقوف على الاسباب الحقيقية التي ادت الى تعطل عدد من المشاريع رغم توفر الأموال المرصودة لها، كما تساءلوا عن الأسباب الكامنة وراء عدم استكمال إنجاز أشغال ملعب المنزه.
وطالب عدد من المتدخلين بضرورة إنشاء ملاعب للأحياء لتنمية القطاع الرياضي، كما تساءلوا بخصوص الشركات الأهلية في قطاع الرياضة ودور الوزارة في تسهيل بعث مثل هذه الشركات.
وفي ردودهم، أكد ممثلو الوزارة ورود 270 مشروعا من الجهات تم انجاز 60 منها، على أن يتم استكمال انجاز 140 مشروعا آخر نهاية السنة الجارية.
وتم التوضيح بأن الوزارة تدرج ملاعب الأحياء ضمن أهدافها وتعمل على إدماج مراكز النهوض بالرياضة في المدارس الإبتدائية وتعميمها.
وفي ما يخص المشاريع المعطلة، فقد تم التأكيد على وجود تنسيق مع وزارة التجهيز والإسكان لتغيير قانون الصفقات العمومية حتى تتمكن العروض الأفضل في القيمة من الحصول على الصفقات بدل العروض الأقل كلفة.
وتمت الإشارة إلى أن مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص تخضع لكراس شروط.
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