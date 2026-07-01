النادي الافريقي يضم المدافع ياسين مرياح

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اعلن النادي الافريقي صباح اليوم الاربعاء عبر صفحته الرسمية عن تعاقده مع متوسط الدفاع ياسين مرياح لمدة سنتين قادما من الترجي الرياضي في صفقة انتقال حر.

وسبق لمرياح (32 عاما) أن لعب في صفوف جمعية اريانة ونجم المتلوي والنادي الصفاقسي والترجي الرياضي في تونس إلى جانب خوضه تجارب خارجية في صفوف اولمبياكوس اليوناني وقاسم باشا وريزا سبور التركيين والعين الاماراتي.

وكان النادي الافريقي، بطل تونس، عاد يوم الاثنين إلى التدريبات تحت إشراف المدرب فوزي البنزرتي استعدادا للموسم الرياضي المقبل 2026-2027.