JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 08:34 Tunis

النادي الافريقي يضم المدافع ياسين مرياح

<img src=http://www.babnet.net/images/4b/6a44b97faabfb4.36693335_qlehnmijkofpg.jpg>
Bookmark article    Publié le Mercredi 01 Juillet 2026 - 07:50 قراءة: 0 د, 24 ث
      
اعلن النادي الافريقي صباح اليوم الاربعاء عبر صفحته الرسمية عن تعاقده مع متوسط الدفاع ياسين مرياح لمدة سنتين قادما من الترجي الرياضي في صفقة انتقال حر.
وسبق لمرياح (32 عاما) أن لعب في صفوف جمعية اريانة ونجم المتلوي والنادي الصفاقسي والترجي الرياضي في تونس إلى جانب خوضه تجارب خارجية في صفوف اولمبياكوس اليوناني وقاسم باشا وريزا سبور التركيين والعين الاماراتي.
وكان النادي الافريقي، بطل تونس، عاد يوم الاثنين إلى التدريبات تحت إشراف المدرب فوزي البنزرتي استعدادا للموسم الرياضي المقبل 2026-2027.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 332149

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
World Cup 2026
 WC 2026  17:00 Eng - Rdc | | beIN Sports
 WC 2026  21:00 Bel - Sen | | beIN Sports
 WC 2026  01:00 Usa - Bos | beIN Sports
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأربعاء 01 جويلية 2026 | 16 محرم 1448
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:33
19:44
16:15
12:30
05:04
03:13
الرطــوبة:
% 47
Babnet
Babnet37°
31° Babnet
الــرياح:
4.34 كم/س
Babnet
Babnet25°
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
37°-25
34°-24
32°-23
34°-24
33°-25
  • Avoirs en devises 24683,0
  • (30/06)
  • Jours d'importation 100
  • 1 € = 3,37311 DT
  • (30/06)
  • 1 $ = 2,95876 DT
  • Solde Compte du Trésor     (29/06)     1535,9 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (29/06)   29305 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>