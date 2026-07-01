ارتفاع أسعار النفط بعد رفض إيران مقابلة مبعوثي ترامب في قطر
ارتفعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، بعدما أفادت تقارير بأن إيران لن تعقد اجتماعا مباشرا مع مبعوثي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الدوحة، ما زاد من المخاوف بشأن مستقبل وقف إطلاق النار المؤقت في المنطقة.
وبحلول الساعة 07:35 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط تسليم أوت بنسبة 0.24% لتصل إلى 69.67 دولارا للبرميل.
كما صعدت العقود الآجلة لخام برنت تسليم سبتمبر بنسبة 0.29% إلى 73.16 دولارا للبرميل.
وكان جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي، والمبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف قد وصلا إلى الدوحة أمس الثلاثاء لإجراء ما وصفه البيت الأبيض بمحادثات "رفيعة المستوى"، إلا أن إيران وقطر أكدتا أن المبعوثين سيجتمعان مع الوسطاء، وليس مع مسؤولين إيرانيين بشكل مباشر، الأمر الذي عزز حالة الحذر في أسواق النفط.
وبحلول الساعة 07:35 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط تسليم أوت بنسبة 0.24% لتصل إلى 69.67 دولارا للبرميل.
كما صعدت العقود الآجلة لخام برنت تسليم سبتمبر بنسبة 0.29% إلى 73.16 دولارا للبرميل.
وكان جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي، والمبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف قد وصلا إلى الدوحة أمس الثلاثاء لإجراء ما وصفه البيت الأبيض بمحادثات "رفيعة المستوى"، إلا أن إيران وقطر أكدتا أن المبعوثين سيجتمعان مع الوسطاء، وليس مع مسؤولين إيرانيين بشكل مباشر، الأمر الذي عزز حالة الحذر في أسواق النفط.
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