ارتفاع أسعار النفط بعد رفض إيران مقابلة مبعوثي ترامب في قطر

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، بعدما أفادت تقارير بأنلن تعقد اجتماعا مباشرا مع مبعوثي الرئيس الأمريكيفي، ما زاد من المخاوف بشأن مستقبل وقف إطلاق النار المؤقت في المنطقة.وبحلول الساعة، ارتفعت العقود الآجلة لخامتسليمبنسبةلتصل إلىللبرميل.كما صعدت العقود الآجلة لخامتسليمبنسبةإلىللبرميل.وكان، صهر الرئيس الأمريكي، والمبعوث الأمريكيقد وصلا إلىأمس الثلاثاء لإجراء ما وصفهبمحادثات "رفيعة المستوى"، إلا أنأكدتا أن المبعوثين سيجتمعان مع الوسطاء، وليس مع مسؤولين إيرانيين بشكل مباشر، الأمر الذي عزز حالة الحذر في أسواق النفط.