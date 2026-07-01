JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 10:13 Tunis

الإدارة العامة للأداءات تحدد آجال إيداع التصاريح الجبائية لشهر جويلية 2026

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68cfd1bd374ef6.40368894_lpknihfoqgmje.jpg>
Bookmark article    Publié le Mercredi 01 Juillet 2026 - 09:34 قراءة: 0 د, 51 ث
      
ذكّرت الإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية كافة المطالبين بالأداء بالآجال القصوى لإيداع التصاريح الجبائية المستوجبة بعنوان شهر جويلية 2026، وذلك وفقا لرزنامة الأجندة الجبائية الرسمية.

وحددت الإدارة الآجال القصوى كما يلي:


* 15 جويلية: آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص الطبيعيين.
* 15 جويلية: آخر أجل لإيداع التصريح الثلاثي بالنسبة للأشخاص الخاضعين للنظام التقديري والملحقين بالنظام الحقيقي.

* 20 جويلية: آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص المعنويين المنخرطين بمنظومة التصريح ودفع الأداء عن بعد.
* 27 جويلية: آخر أجل لإيداع التصريح السنوي بالضريبة على الدخل بالنسبة للأشخاص الذين يتعاطون حرفا تقليدية، بمن في ذلك المنضوون تحت النظام التقديري.
* 28 جويلية: آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص المعنويين غير الخاضعين لمنظومة التصريح ودفع الأداء عن بعد.

وأكدت الإدارة العامة للأداءات أن هذه التواريخ تمثل آخر يوم من الأجل القانوني لإيداع التصاريح، وليست اليوم الوحيد المخصص لذلك.

ودعت المطالبين بالأداء إلى إيداع تصاريحهم قبل حلول الآجال القصوى، تفاديا للاكتظاظ بالقباضات المالية وتجنبا للضغط على المنظومة الإعلامية خلال الساعات الأخيرة، مع مواصلة تشجيع اعتماد الخدمات الجبائية الرقمية للإيداع والدفع عن بعد.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 332155

babnet

كل الأخبار...

10:13 - فتح باب التسجيل بخدمة الإرساليات القصيرة اليوم الاربعاء 1 جويلية للحصول على نتائج امتحاني شهادتي ختم التعليم الأساسي العام والتقني لدورة 2026
09:34 - الإدارة العامة للأداءات تحدد آجال إيداع التصاريح الجبائية لشهر جويلية 2026
09:22 - طقس... سماء مغيمة جزئيا على كامل البلاد الإربعاء مع ظهور خلايا رعدية محلية بعد الظهر على المناطق الشرقية
09:10 - ارتفاع أسعار النفط بعد رفض إيران مقابلة مبعوثي ترامب في قطر
08:34 - محطة الحافلات "باب الخضراء": محاصرة ب"بارونة" ترويج الأقراص المخدرة متلبسة
08:27 - خاطبهم في رسالة عبر الواتس.. صائغ تركي يختفي مع نصف طن ذهب لمودعين من جماعة صوفية
08:21 - عبد المجيد القوبنطيني يعلق على تعيين رضا الجدي مديرا فنيا :"رحمة الله على كرة القدم التونسية "!!
07:58 - لتعزيز الأغلبية في الكونغرس.. ترامب يعلن أول مؤتمر جمهوري قبل انتخابات منتصف المدة
07:50 - النادي الافريقي يضم المدافع ياسين مرياح
07:36 - الخارجية : الشروع في تأمين حصة مسترسلة بمكتب المصادقة، بداية من غرة جويلية
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
World Cup 2026
 WC 2026  17:00 Eng - Rdc | | beIN Sports
 WC 2026  21:00 Bel - Sen | | beIN Sports
 WC 2026  01:00 Usa - Bos | beIN Sports
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأربعاء 01 جويلية 2026 | 16 محرم 1448
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:33
19:44
16:15
12:30
05:04
03:13
الرطــوبة:
% 39
Babnet
Babnet36°
33° Babnet
الــرياح:
4.73 كم/س
Babnet
Babnet25°
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
36°-25
34°-24
32°-23
34°-24
33°-25
  • Avoirs en devises 24683,0
  • (30/06)
  • Jours d'importation 100
  • 1 € = 3,37311 DT
  • (30/06)
  • 1 $ = 2,95876 DT
  • Solde Compte du Trésor     (29/06)     1535,9 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (29/06)   29305 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>