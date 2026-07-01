الإدارة العامة للأداءات تحدد آجال إيداع التصاريح الجبائية لشهر جويلية 2026

ذكّرتبوزارة المالية كافة المطالبين بالأداء بالآجال القصوى لإيداع التصاريح الجبائية المستوجبة بعنوان شهر، وذلك وفقا لرزنامة الأجندة الجبائية الرسمية.وحددت الإدارة الآجال القصوى كما يلي:آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص الطبيعيين.آخر أجل لإيداع التصريح الثلاثي بالنسبة للأشخاص الخاضعين للنظام التقديري والملحقين بالنظام الحقيقي.آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص المعنويين المنخرطين بمنظومة التصريح ودفع الأداء عن بعد.آخر أجل لإيداع التصريح السنوي بالضريبة على الدخل بالنسبة للأشخاص الذين يتعاطون حرفا تقليدية، بمن في ذلك المنضوون تحت النظام التقديري.آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص المعنويين غير الخاضعين لمنظومة التصريح ودفع الأداء عن بعد.وأكدت الإدارة العامة للأداءات أن هذه التواريخ تمثللإيداع التصاريح، وليست اليوم الوحيد المخصص لذلك.ودعت المطالبين بالأداء إلى إيداع تصاريحهم قبل حلول الآجال القصوى، تفاديا للاكتظاظ بالقباضات المالية وتجنبا للضغط على المنظومة الإعلامية خلال الساعات الأخيرة، مع مواصلة تشجيع اعتماد الخدمات الجبائية الرقمية للإيداع والدفع عن بعد.