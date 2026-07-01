اطاحت فرقة الشرطة العدلية بتونس المدينة، باكبر مروجة للمخدرات معروفة بـكنية بنت زراوة بارونة ترويج المخدرات"، متلبسة بمحطة الحافلات بجهة "باب الخضراء" وبخوزتها شحنة مخدرات .وكان منطلق الابحاث إثر معلومات ومتابعة ميدانية مكثفة لتحركات المشتبه بها، والتي استغلت حركية محطة الحافلات بباب الخضراء كمحطة مركزية لإدارة نشاطها الإجرامي وتوزيع السموم.وبالتنسيق المحكم، تمكنت الإطارات الأمنية من مباغتة المظنون فيها وضبطها في حالة تلبس تام.وأسفرت عملية التفتيش الدقيق عن حجز كميات كبييرة وهامة من الأقراص المخدرة بمختلف أنواعها، والمعدة للترويج بحوزتها وداخل منزلها ايضا ،ومبالغ مالية متأتية من عائدات ترويج المخدرات.باستشارة النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس، أذنت بالاحتفاظ بالمشتبه بها ومباشرة قضية عدلية في شأنها موضوعها "مسك ومسك بنية الترويج لمواد مخدرة مدرجة بالجدول 'أ'"، مع مواصلة الأبحاث للكشف عن بقية الأطراف المحتمل تورطهم في هذه الشبكة.