JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 08:34 Tunis

محطة الحافلات "باب الخضراء": محاصرة ب"بارونة" ترويج الأقراص المخدرة متلبسة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/girlsmenottes.jpg>
Bookmark article    Publié le Mercredi 01 Juillet 2026 - 08:34 قراءة: 0 د, 39 ث
      
اطاحت فرقة الشرطة العدلية بتونس المدينة، باكبر مروجة للمخدرات معروفة بـكنية بنت زراوة بارونة ترويج المخدرات"، متلبسة بمحطة الحافلات بجهة "باب الخضراء" وبخوزتها شحنة مخدرات .

وكان منطلق الابحاث إثر معلومات ومتابعة ميدانية مكثفة لتحركات المشتبه بها، والتي استغلت حركية محطة الحافلات بباب الخضراء كمحطة مركزية لإدارة نشاطها الإجرامي وتوزيع السموم.

وبالتنسيق المحكم، تمكنت الإطارات الأمنية من مباغتة المظنون فيها وضبطها في حالة تلبس تام.
وأسفرت عملية التفتيش الدقيق عن حجز كميات كبييرة وهامة من الأقراص المخدرة بمختلف أنواعها، والمعدة للترويج بحوزتها وداخل منزلها ايضا ،ومبالغ مالية متأتية من عائدات ترويج المخدرات.


باستشارة النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس، أذنت بالاحتفاظ بالمشتبه بها ومباشرة قضية عدلية في شأنها موضوعها "مسك ومسك بنية الترويج لمواد مخدرة مدرجة بالجدول 'أ'"، مع مواصلة الأبحاث للكشف عن بقية الأطراف المحتمل تورطهم في هذه الشبكة.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 332153

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
World Cup 2026
 WC 2026  17:00 Eng - Rdc | | beIN Sports
 WC 2026  21:00 Bel - Sen | | beIN Sports
 WC 2026  01:00 Usa - Bos | beIN Sports
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأربعاء 01 جويلية 2026 | 16 محرم 1448
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:33
19:44
16:15
12:30
05:04
03:13
الرطــوبة:
% 47
Babnet
Babnet37°
31° Babnet
الــرياح:
4.34 كم/س
Babnet
Babnet25°
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
37°-25
34°-24
32°-23
34°-24
33°-25
  • Avoirs en devises 24683,0
  • (30/06)
  • Jours d'importation 100
  • 1 € = 3,37311 DT
  • (30/06)
  • 1 $ = 2,95876 DT
  • Solde Compte du Trésor     (29/06)     1535,9 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (29/06)   29305 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>