البريد التونسي يفتح عددا من مكاتب البريد بالمناطق السياحية خلال الفترة المسائية طوال الصيف

أعلنعن فتح عدد منخلال الحصة المسائية، وذلك بداية منإلى غاية، بالإضافة إلى توقيت عملها العادي.وأوضح البريد التونسي أن هذا الإجراء يندرج في إطار الحرص على تمكين الحرفاء والمواطنين، وخاصة الوافدين على المناطق السياحية، من قضاء شؤونهم في أفضل الظروف خلال الموسم الصيفي.وسيكون برنامج العمل المسائي على النحو التالي:* ياسمين الحمامات* المرازقة* قليبية* طبرقة* المنستير* جربة حومة السوق* حمام سوسة الشاطئ* القنطاوي* غار الملح* المهدية المنطقة السياحيةوأكد البريد التونسي أنستواصل بدورها تأمين خدماتها خلال الفترة المسائية، وذلك وفق