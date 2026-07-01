البريد التونسي يفتح عددا من مكاتب البريد بالمناطق السياحية خلال الفترة المسائية طوال الصيف
أعلن البريد التونسي عن فتح عدد من مكاتب البريد بالمناطق السياحية خلال الحصة المسائية، وذلك بداية من الأربعاء 1 جويلية 2026 إلى غاية 31 أوت 2026، بالإضافة إلى توقيت عملها العادي.
وأوضح البريد التونسي أن هذا الإجراء يندرج في إطار الحرص على تمكين الحرفاء والمواطنين، وخاصة الوافدين على المناطق السياحية، من قضاء شؤونهم في أفضل الظروف خلال الموسم الصيفي.
وسيكون برنامج العمل المسائي على النحو التالي:
* من الاثنين إلى السبت، من الساعة 18:00 إلى 21:00:
* ياسمين الحمامات
* المرازقة
* قليبية
* طبرقة
* المنستير
* جربة حومة السوق
* من الاثنين إلى السبت، من الساعة 17:00 إلى 21:00:
* حمام سوسة الشاطئ
* القنطاوي
* من الاثنين إلى الجمعة، من الساعة 18:00 إلى 20:00:
* غار الملح
* من الاثنين إلى السبت، من الساعة 17:30 إلى 21:00:
* المهدية المنطقة السياحية
وأكد البريد التونسي أن مكاتب البريد الموجودة بالمساحات التجارية الكبرى ستواصل بدورها تأمين خدماتها خلال الفترة المسائية، وذلك وفق مواقيت عمل تلك الفضاءات التجارية.
وأوضح البريد التونسي أن هذا الإجراء يندرج في إطار الحرص على تمكين الحرفاء والمواطنين، وخاصة الوافدين على المناطق السياحية، من قضاء شؤونهم في أفضل الظروف خلال الموسم الصيفي.
وسيكون برنامج العمل المسائي على النحو التالي:
* من الاثنين إلى السبت، من الساعة 18:00 إلى 21:00:
* ياسمين الحمامات
* المرازقة
* قليبية
* طبرقة
* المنستير
* جربة حومة السوق
* من الاثنين إلى السبت، من الساعة 17:00 إلى 21:00:
* حمام سوسة الشاطئ
* القنطاوي
* من الاثنين إلى الجمعة، من الساعة 18:00 إلى 20:00:
* غار الملح
* من الاثنين إلى السبت، من الساعة 17:30 إلى 21:00:
* المهدية المنطقة السياحية
وأكد البريد التونسي أن مكاتب البريد الموجودة بالمساحات التجارية الكبرى ستواصل بدورها تأمين خدماتها خلال الفترة المسائية، وذلك وفق مواقيت عمل تلك الفضاءات التجارية.
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