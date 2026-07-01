البنك المركزي: إستقرار معدل الفائدة في السوق النقدية عند 6،99 بالمائة خلال جوان 2026 للشهر الخامس على التوالي

استقر معدل الفائدة في السوق النقدية عند مستوى 6،99 بالمائة خلال شهر جوان 2026، وذلك للشهر الخامس على التوالي، وفق المعطيات الصادرة، الإربعاء، عن البنك المركزي التونسي.ووفق الإنزلاق السنوي، تراجع المعدل، بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة، إذ تحوّل من 8 بالمائة خلال جوان 2023، إلى 7،97 بالمائة في جوان 2024، ف7،5 بالمائة خلال جوان 2025، قبل أن يستقر حاليا عند 6،99 بالمائة.يشار إلى أن معدل الفائدة في السوق النقدية شهد إرتفاعا هامّا خلال سنة 2023، وبلغ ذروته وقدّر ب8،05 خلال مارس من السنة ذاتها.ولمواجهة هذا الإرتفاع، قام البنك المركزي التونسي بتعديل سعر الفائدة الرئيسي، الذي يعد الأداة الأساسية المؤثرة بشكل مباشر في معدل الفائدة في السوق النقدية، الذّي اتخذ منحى تنازليا، إثر ذلك.