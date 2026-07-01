محمد وائل الدربالي ينتقل الى نادي برومابوجكارنا السويدي

أعلن نادي برومابوجكارنا السويدي اليوم الاربعاء تعاقده مع لاعب الترجي الرياضي محمد وائل الدربالي لمدة ثلاث سنوات في صفقة انتقال حر.واضاف النادي السويدي أن الدربالي (23 عاما) سيكون مؤهلا للمشاركة مع الفريق بداية من يوم 7 جويلية الجاري.ويشغل الدربالي مركز متوسط ميدان، وقد سبق له أيضا في مشواره الاحترافي تقمص الوان الاولمبي الباجي.ويحتل نادي برومابوجكارنا حاليا المركز السابع في البطولة السويدية برصيد 15 نقطة من مجموع 10 مقابلات.