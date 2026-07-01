الوكالة التونسية للتقييم والاعتماد توقع اتفاقية تعاون مع الهيئة الوطنية للاعتماد في الشيلي

وقعت الوكالة التونسية للتقييم والاعتماد، مؤخرا، بالعاصمة البريطانية لندن اتفاقية تعاون مع الهيئة الوطنية للاعتماد بجمهورية الشيلي، وذلك في إطار تعزيز التعاون الدولي في مجال ضمان جودة التعليم العالي والاعتماد.وتهدف الاتفاقية إلى تطوير التعاون بين المؤسستين في عدد من المجالات أبرزها تبادل الخبرات والاطلاع المتبادل على منظومات وإجراءات ضمان الجودة وتنفيذ مبادرات مشتركة لتحسين جودة التعليم العالي إلى جانب تنسيق المواقف المتعلقة بالاعتماد على المستويين الوطني والدولي.كما تنص الاتفاقية على إنجاز مهام مشتركة في مجالي التقييم والاعتماد بما من شأنه الإسهام في الارتقاء بنجاعة منظومات ضمان الجودة وتعزيز الأداء المؤسسي لدى الجانبين.ومثل الوكالة التونسية للتقييم والاعتماد في مراسم التوقيع المديرة العامة، سلمى دمق، فيما مثل الهيئة الوطنية للاعتماد في الشيلي مديرها العام، الأستاذ ريناتو بارتت ثامبرانو.وتعد الهيئة الوطنية للاعتماد بالشيلي مؤسسة عمومية تتولى تقييم واعتماد الجامعات ومراكز التكوين التقني وبرامجها التعليمية بما يضمن استيفاءها للمعايير الأكاديمية والمؤسساتية المعتمدة.