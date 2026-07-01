JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 13:36 Tunis

الوصم الاجتماعي للمصابين بالشره المرضي العصبي يزيد من تفاقم معاناتهم الصحية والنفسية (أخصائي)

<img src=http://www.babnet.net/images/4b/6a4501c96b5987.45821731_onhmqjglpfkie.jpg>
Bookmark article    Publié le Mercredi 01 Juillet 2026 - 13:02 قراءة: 1 د, 7 ث
      
اعتبر الأخصائي في علم النفس العصبي، أيمن الطرابلسي، أن الوصم الاجتماعي الذي يتعرض له المصابون باضطراب الشره المرضي العصبي (البوليميا)، يفاقم معاناتهم الجسدية والنفسية، مؤكدا أن هذا الاضطراب قابل للعلاج ولا يعكس، بأي حال من الأحوال، ضعف شخصية المصاب أو افتقاره إلى الإرادة أو العزيمة.

ودعا الطرابلسي الأشخاص المصابين بهذا الاضطراب إلى التخلص من مشاعر العار أو جلد الذات وعدم التردد في طلب المساعدة المختصة، معتبرا أن اللجوء إلى الأخصائيين يمثل خطوة أساسية في مسار العلاج والتعافي. كما شدد على أهمية عدم الانسياق وراء الأحكام المسبقة أو الاراء المجتمعية التي تعكس، في كثير من الأحيان، نقصا في الوعي بطبيعة هذا الاضطراب.


وأوضح أن اضطراب "البوليميا"، أو الشره المرضي العصبي، يرتبط باضطرابات في عمل بعض النواقل العصبية، من بينها السيروتونين والدوبامين، وهو ما قد يؤثر في تنظيم الشهية والسلوك الغذائي.


وأضاف أن المصابين بهذا الاضطراب قد يعانون من خلل في دوائر الدوبامين في الدماغ، المسؤولة عن الإحساس بالمكافأة والرضا، وهو ما قد يؤدي إلى اضطراب الإحساس بالشبع والاكتفاء، ويدفع إلى تناول كميات كبيرة من الطعام في محاولة لاستعادة ذلك الإحساس.

وأشار، في السياق ذاته، إلى أن اضطراب تنظيم هرمونات الجوع قد يؤدي إلى إرسال إشارات جوع غير حقيقية إلى الدماغ، لافتا إلى أن هذه الحالة قد تتفاقم خلال فترات التوتر والضغط النفسي، حيث يتحول الطعام، لدى بعض المصابين، إلى وسيلة للتخفيف من التوتر وتنظيم الحالة النفسية، وهو ما يفسر حدوث نوبات الأكل بشراهة.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 332171

babnet

كل الأخبار...

13:36 - مدينة العلوم بتونس العاصمة تنظم مدرسة صيفية في الروبوتيك من 7 الى 9 جويلية 2026
13:23 - دراسة للمرصد الوطني للرياضة تدعو إلى إصلاح شامل لمنظومة التربية البدنية والرياضة المدرسية
13:06 - الصحة العالمية: تفشي فيروس هانتا يقترب من نهايته والوضع الصحي مستقر
13:02 - الوصم الاجتماعي للمصابين بالشره المرضي العصبي يزيد من تفاقم معاناتهم الصحية والنفسية (أخصائي)
12:44 - منوبة: فتح محضرعدلي ومحاضر بيئية من اجل تصريف مياه مستعملة خام بدون معالجة في قنال تجفيف
12:33 - الوكالة التونسية للتقييم والاعتماد توقع اتفاقية تعاون مع الهيئة الوطنية للاعتماد في الشيلي
12:21 - مسؤولون بالـ"ستاغ" يتفقدون جاهزية منشآت نقل وإنتاج الكهرباء برادس استعدادًا لذروة الاستهلاك الصيفي
12:13 - محمد وائل الدربالي ينتقل الى نادي برومابوجكارنا السويدي
12:09 - البنك المركزي: إستقرار معدل الفائدة في السوق النقدية عند 6،99 بالمائة خلال جوان 2026 للشهر الخامس على التوالي
11:53 - رفض الإفراج عن مترشح سابق للانتخابات الرئاسية وسائقه الخاص
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
World Cup 2026
 WC 2026  17:00 Eng - Rdc | | beIN Sports
 WC 2026  21:00 Bel - Sen | | beIN Sports
 WC 2026  01:00 Usa - Bos | beIN Sports
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأربعاء 01 جويلية 2026 | 16 محرم 1448
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:33
19:44
16:15
12:30
05:04
03:13
الرطــوبة:
% 29
Babnet
Babnet36°
36° Babnet
الــرياح:
5.91 كم/س
Babnet
Babnet25°
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
36°-25
34°-24
32°-23
34°-24
33°-25
  • Avoirs en devises 24683,0
  • (30/06)
  • Jours d'importation 100
  • 1 € = 3,37311 DT
  • (30/06)
  • 1 $ = 2,95876 DT
  • Solde Compte du Trésor     (30/06)     1208,0 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (30/06)   29285 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>