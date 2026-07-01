مدينة العلوم بتونس العاصمة تنظم مدرسة صيفية في الروبوتيك من 7 الى 9 جويلية 2026
تنظم مدينة العلوم بتونس العاصمة، مدرسة صيفية في الروبوتيك لفائدة تلاميذ المرحلة الابتدائية، من 7 الى 9 جويلية الجاري، بالمكتبة الوسائطية من الساعة العاشرة صباحا الى الساعة الواحدة بعد الظهر
وتندرج هذه المبادرة في إطار حرص مدينة العلوم بتونس على نشر الثقافة العلمية والتكنولوجية لدى الناشئة وتشجيعهم على الإقبال على مجالات الروبوتيك والبرمجة والابتكار منذ المراحل التعليمية الأولى
وتهدف هذه المدرسة إلى تعريف الأطفال بأساسيات الإلكترونيات ومنصة Arduino وتنمية مهاراتهم في البرمجة والتفكير المنطقي من خلال ورشات تطبيقية تفاعلية
ويتضمن البرنامج في يومه الأول التعرف على الدوائر الكهربائية البسيطة وإنجاز تطبيقات عملية لتشغيل مصابيح LED، فيما يخصص اليوم الثاني لاكتشاف منصة Arduino والتدرب على التحكم في المكونات الإلكترونية واكتساب المبادئ الأساسية للبرمجة
ويُختتم البرنامج في اليوم الثالث بإنجاز مشروع تفاعلي يوظف مصابيح LED وصفارة إلكترونية (Buzzer) يعقبه عرض للمشاريع المنجزة أمام المشاركين
وأكدت مدينة العلوم بتونس، أنه سيتم تأطير المشاركين من الاطفال بيداغوجيا وتأمين مرافقة فردية عالية الجودة طوال أيام التكوين
وتندرج هذه المبادرة في إطار حرص مدينة العلوم بتونس على نشر الثقافة العلمية والتكنولوجية لدى الناشئة وتشجيعهم على الإقبال على مجالات الروبوتيك والبرمجة والابتكار منذ المراحل التعليمية الأولى
وتهدف هذه المدرسة إلى تعريف الأطفال بأساسيات الإلكترونيات ومنصة Arduino وتنمية مهاراتهم في البرمجة والتفكير المنطقي من خلال ورشات تطبيقية تفاعلية
ويتضمن البرنامج في يومه الأول التعرف على الدوائر الكهربائية البسيطة وإنجاز تطبيقات عملية لتشغيل مصابيح LED، فيما يخصص اليوم الثاني لاكتشاف منصة Arduino والتدرب على التحكم في المكونات الإلكترونية واكتساب المبادئ الأساسية للبرمجة
ويُختتم البرنامج في اليوم الثالث بإنجاز مشروع تفاعلي يوظف مصابيح LED وصفارة إلكترونية (Buzzer) يعقبه عرض للمشاريع المنجزة أمام المشاركين
وأكدت مدينة العلوم بتونس، أنه سيتم تأطير المشاركين من الاطفال بيداغوجيا وتأمين مرافقة فردية عالية الجودة طوال أيام التكوين
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