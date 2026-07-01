امضاء اتفاقية تعاون بين المدرسة الوطنية للادارة والوكالة الوطنية لحماية المحيط لتعزيز التعاون المشترك في مجال التكوين وبناء القدرات

أمضت المدرسة الوطنية للادارة ، يوم الخميس 25 جوان المنقضي، اتفاقية تعاون مع الوكالة الوطنية لحماية المحيط لتعزيز التعاون المشترك في مجال التكوين وبناء القدراتوتندرج هذه الاتفاقية في إطار توجه المدرسة الوطنية للادارة نحو توسيع شبكة شراكاتها مع المؤسسات العمومية بما يربط التكوين الاداري بالقضايا البيئية والتنمية المستدامةوتعد هذه الاتفاقية فرصة لتعزيز تبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين المؤسستين بما يساهم في الرفع من كفاءة الموارد البشرية وصقل المهارات المهنية والقياديةكما تهدف الى دعم الشراكة بين المؤسسات العمومية وتطوير الموارد البشرية وتوظيف الخبرات والكفاءات وتنمية القدرات لفائدة مختلف الوزارات والهياكل والمؤسسات والمنشآت العموميةوسيتم، بمقتضى هذه الاتفاقية تنظيم دورات تكوينية وندوات وورشات عمل لفائدة الاطارات والاعوان ودعم الكفاءات الادارية في مجالات الحوكمة البيئية والتنمية المستدامة وحماية المحيط الى جانب انجاز أنشطة ومشاريع مشتركة تخدم أهداف المؤسستين وتعزيز جودة المرفق العمومي