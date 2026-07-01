امضاء اتفاقية تعاون بين المدرسة الوطنية للادارة والوكالة الوطنية لحماية المحيط لتعزيز التعاون المشترك في مجال التكوين وبناء القدرات
أمضت المدرسة الوطنية للادارة ، يوم الخميس 25 جوان المنقضي، اتفاقية تعاون مع الوكالة الوطنية لحماية المحيط لتعزيز التعاون المشترك في مجال التكوين وبناء القدرات
وتندرج هذه الاتفاقية في إطار توجه المدرسة الوطنية للادارة نحو توسيع شبكة شراكاتها مع المؤسسات العمومية بما يربط التكوين الاداري بالقضايا البيئية والتنمية المستدامة
وتعد هذه الاتفاقية فرصة لتعزيز تبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين المؤسستين بما يساهم في الرفع من كفاءة الموارد البشرية وصقل المهارات المهنية والقيادية
كما تهدف الى دعم الشراكة بين المؤسسات العمومية وتطوير الموارد البشرية وتوظيف الخبرات والكفاءات وتنمية القدرات لفائدة مختلف الوزارات والهياكل والمؤسسات والمنشآت العمومية
وسيتم، بمقتضى هذه الاتفاقية تنظيم دورات تكوينية وندوات وورشات عمل لفائدة الاطارات والاعوان ودعم الكفاءات الادارية في مجالات الحوكمة البيئية والتنمية المستدامة وحماية المحيط الى جانب انجاز أنشطة ومشاريع مشتركة تخدم أهداف المؤسستين وتعزيز جودة المرفق العمومي
وتندرج هذه الاتفاقية في إطار توجه المدرسة الوطنية للادارة نحو توسيع شبكة شراكاتها مع المؤسسات العمومية بما يربط التكوين الاداري بالقضايا البيئية والتنمية المستدامة
وتعد هذه الاتفاقية فرصة لتعزيز تبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين المؤسستين بما يساهم في الرفع من كفاءة الموارد البشرية وصقل المهارات المهنية والقيادية
كما تهدف الى دعم الشراكة بين المؤسسات العمومية وتطوير الموارد البشرية وتوظيف الخبرات والكفاءات وتنمية القدرات لفائدة مختلف الوزارات والهياكل والمؤسسات والمنشآت العمومية
وسيتم، بمقتضى هذه الاتفاقية تنظيم دورات تكوينية وندوات وورشات عمل لفائدة الاطارات والاعوان ودعم الكفاءات الادارية في مجالات الحوكمة البيئية والتنمية المستدامة وحماية المحيط الى جانب انجاز أنشطة ومشاريع مشتركة تخدم أهداف المؤسستين وتعزيز جودة المرفق العمومي
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