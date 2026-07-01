بنزرت: تكريم الرياضيين المتالقين في ختام الموسم الرياضي 2025-2026

احتضنت قاعة المحاضرات الكبرى بمقر ولاية بنرت اليوم الأربعاء، حفل تكريم على شرف الرياضيين والنوادي الناشطة بالجهة سواء منها في مجال الرياضات الجماعية او الفردية من المتفوقين والمتحصلين على نتائج متميزة خلال الموسم الرياضي 2025/2026 ، ومن خلالهم المسيرين والفنيين ومختلف الادارات والهياكل المساهمة في إنجاح الموسم الرياضي.واكد والي بنزرت سالم بن يعقوب،لدى إشرافه على الموكب الاحتفالي،ان هذا الاحتفاء بالعائلة الرياضية بالجهة في ختام كل موسم رياضي يعد سنة حميدة دابت عليها الولاية من اجل تكريم جميع المتالقين من رياضيي الجهة في المحافل الوطنية والعاليمية ومن خلالهم شباب الجهة المتميز ، علاوة على المسييرين والاولياء وكل الاطراف ذات العلاقة بالمشهد الرياضي بالجهة.ودعا الوالي وفق ماجاء على الصفحة الرسمية لولاية بنزرت على شبكة التواصل الاجتماعي، الجميع للمحافظة على تلك الأجواء والحماس ومواصلة العمل على ذات النهج من حسن تاطير الشباب ونشر ثقافة الروح الرياضية وبالاخص المساهمة في إشعاع الجهة ورفع الراية الوطنية من خلال تالقهم جهويا ووطنيا وعربيا ودوليا واستثمار ذلك تنمويا واجتماعيا وحضاريا .وأضاف ان مصالح الولاية حريصة كل الحرص على التواصل الجاد والايجابي مع جميع المكونات الجمعياتية الرياضية منها وغيرها ، سواء ادبيا او خاصة ماديا ، بالاضافة للمساعدة اللوجستية من خلال تعبئة الجهود لتوفير اقصى ما يمكن من فضاءات رياضية مهيأة لممارسة الرياضة بمختلف انواعها الجماعية والفردية سواء للاسوياء او ذوي الهمم .يذكر ان الموكب شهد تكريم اكثر من 350 رياضي ورياضية وناد وهيئة من المتوجين والمتالقين من رياضيي ونوادي الجهة إعترافا لهم بمجهوداتهم المحمودة التي بذلوها والمساهمة بفاعلية في انجاح الموسم الرياضي بالولاية.