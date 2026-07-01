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كاس العالم 2026: الجزائر في مواجهة سويسرا من اجل مكان في الدور ثمن النهائي

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Bookmark article    Publié le Mercredi 01 Juillet 2026 - 14:25 قراءة: 1 د, 19 ث
      
سيكون المنتخب الجزائري لكرة القدم على موعد مع التاريخ عندما يواجه نظيره السويسري، فجر الجمعة، على ملعب "بي سي بلايس" بمدينة فانكوفر الكندية، ضمن منافسات الدور ثمن النهائي لكأس العالم 2026.

وكان "الخضر" قد حجزوا بطاقة العبور إلى هذا الدور بعد تعادلهم المثير أمام منتخب النمسا بنتيجة 3-3، ليحتلوا المركز الثالث في المجموعة العاشرة برصيد 4 نقاط ويتأهلوا ضمن أفضل المنتخبات صاحبة المركز الثالث.


في المقابل، قدم المنتخب السويسري مشوارا مميزا في الدور الأول، بعدما تصدر المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط، متقدما على كندا والبوسنة والهرسك، وسجل 7 أهداف مقابل تلقيه 3 أهداف.


ويملك مدرب الجزائر فلاديمير بيتكوفيتش معرفة دقيقة بالكرة السويسرية، بعدما أشرف على تدريب المنتخب السويسري بين عامي 2014 و2021، وقاده إلى ربع نهائي كأس أوروبا 2021 عقب إقصاء فرنسا بركلات الترجيح.

وأكد المدرب البوسني ثقته في قدرة منتخب الجزائر على تحقيق التأهل، قائلا إن سويسرا منتخب قوي يعرف أسلوب لعبه جيدا، مشددا على أن الجهاز الفني سيستعد للمباراة بأفضل طريقة ممكنة من أجل انتزاع بطاقة العبور.

من جهته، اعتبر مدرب سويسرا مورات ياكين أن المواجهة ستكون قوية ومثيرة، مشيرا إلى أنه تابع مباراة الجزائر والنمسا، وأشاد بالإمكانات التي يمتلكها المنتخب الجزائري، معربا عن تطلعه لملاقاة بيتكوفيتش الذي سبق أن عمل معه في سويسرا.

وسيفتقد المنتخب الجزائري خدمات المهاجم محمد أمين عمورة بسبب الإصابة، فيما يعول رفاق القائد رياض محرز على مواصلة مشوارهم في البطولة أمام منتخب سويسري يتميز بالانضباط التكتيكي والصلابة الدفاعية.

وسيدير المباراة طاقم تحكيم أرجنتيني بقيادة يايل فالكون بيريز، بمساعدة ماكسيميليانو ديل ييسو وفاكوندو رودريغيز، فيما سيكون المكسيكي كيفين أورتيغا حكما رابعا.

وفي حال تأهله إلى الدور ربع النهائي، سيواجه المنتخب الجزائري الفائز من المباراة التي تجمع بين كولومبيا وغانا.
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