كاس العالم 2026: الجزائر في مواجهة سويسرا من اجل مكان في الدور ثمن النهائي

سيكون المنتخب الجزائري لكرة القدم على موعد مع التاريخ عندما يواجه نظيره السويسري، فجر الجمعة، على ملعببمدينةالكندية، ضمن منافسات الدور ثمن النهائي لكأس العالم 2026.وكان "الخضر" قد حجزوا بطاقة العبور إلى هذا الدور بعد تعادلهم المثير أمام منتخب النمسا بنتيجة، ليحتلوا المركز الثالث في المجموعة العاشرة برصيدويتأهلوا ضمن أفضل المنتخبات صاحبة المركز الثالث.في المقابل، قدم المنتخب السويسري مشوارا مميزا في الدور الأول، بعدما تصدر المجموعة الثانية برصيد، متقدما على كندا والبوسنة والهرسك، وسجلمقابل تلقيهويملك مدرب الجزائرمعرفة دقيقة بالكرة السويسرية، بعدما أشرف على تدريب المنتخب السويسري بين عامي، وقاده إلى ربع نهائي كأس أوروبا 2021 عقب إقصاء فرنسا بركلات الترجيح.وأكد المدرب البوسني ثقته في قدرة منتخب الجزائر على تحقيق التأهل، قائلا إن سويسرا منتخب قوي يعرف أسلوب لعبه جيدا، مشددا على أن الجهاز الفني سيستعد للمباراة بأفضل طريقة ممكنة من أجل انتزاع بطاقة العبور.من جهته، اعتبر مدرب سويسراأن المواجهة ستكون قوية ومثيرة، مشيرا إلى أنه تابع مباراة الجزائر والنمسا، وأشاد بالإمكانات التي يمتلكها المنتخب الجزائري، معربا عن تطلعه لملاقاة بيتكوفيتش الذي سبق أن عمل معه في سويسرا.وسيفتقد المنتخب الجزائري خدمات المهاجمبسبب الإصابة، فيما يعول رفاق القائدعلى مواصلة مشوارهم في البطولة أمام منتخب سويسري يتميز بالانضباط التكتيكي والصلابة الدفاعية.وسيدير المباراة طاقم تحكيم أرجنتيني بقيادة، بمساعدة، فيما سيكون المكسيكيحكما رابعا.وفي حال تأهله إلى الدور ربع النهائي، سيواجه المنتخب الجزائري الفائز من المباراة التي تجمع بين