تنظيم الأيام التونسية الروسية للسينما الطلابية بتونس من 2 الى 6 جويلية 2026

يحتضن البيت الروسي بتونس فعاليات "الأيام التونسية الروسية للسينما الطلابية"، وذلك من 2 الى 6 جويلية 2026.ويهدف هذا الموعد الثقافي إلى تعزيز التبادل بين الطلبة التونسيين والروس في مجال الفنون السينمائية وإتاحة فضاء للتواصل بين المواهب الشابة وتبادل التجارب والخبرات.ويتضمن البرنامج عرض مجموعة من الأفلام القصيرة المنجزة من قبل طلبة المؤسسات الجامعية المشاركة إلى جانب تنظيم لقاءات تجمع الطلبة وصناع الأفلام الشباب من البلدين.وينتظم هذا الحدث بالشراكة مع المعهد الوطني الروسي للسينما بموسكو والمعهد العالي لفنون الملتيميديا بمنوبة والمدرسة العليا للسمعي البصري والسينما بقمرت.وتنطلق العروض واللقاءات بداية من الساعة السادسة مساء بمقر البيت الروسي بالعاصمة.