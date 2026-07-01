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الصحة العالمية: تفشي فيروس هانتا يقترب من نهايته والوضع الصحي مستقر

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Bookmark article    Publié le Mercredi 01 Juillet 2026 - 13:06 قراءة: 0 د, 41 ث
      
  أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، أن تفشي فيروس "هانتا" يقترب من نهايته، مؤكداً أن الوضع الصحي العام لا يزال مستقراً.
وأوضح غيبريسوس، في منشور على منصة "إكس"، أن جميع المخالطين للحالتين المسجلتين في جنوب أفريقيا أنهوا فترة المتابعة دون تسجيل أي إصابات جديدة، مشيراً إلى استكمال فترات الحجر الصحي والمتابعة في كل من إسبانيا وهولندا، بما في ذلك أفراد طاقم السفينة "إم في هونديوس".


وأضاف أنه حتى 25 جوان الجاري، كان 30 شخصاً لا يزالون تحت المتابعة، فيما بلغ إجمالي الحالات المؤكدة 13 حالة، من بينها ثلاث وفيات.
وأكد المدير العام للمنظمة أن تفشي الفيروس بات تحت السيطرة بفضل جهود الدول المتعاونة في احتوائه، معتبراً أن الوضع الصحي العام يشير إلى اقتراب نهاية التفشي.
ويُعد فيروس "هانتا" من الفيروسات النادرة، لكنه قد يسبب أمراضا خطيرة لدى الإنسان، ويرتبط غالبا بالتعرض للقوارض مثل الفئران والجرذان.
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