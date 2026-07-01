رفض الإفراج عن المدير السابق للكرامة القابضة ومستشارين سابقين بدائرة المحاسبات

قررت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونسعن المدير العام السابق لشركةومستشارين سابقين بدائرة المحاسبات، وتأخير محاكمتهم رفقة متهمين آخرين إلى جلسة خلالونظرت الدائرة، أمس الثلاثاء، في القضية المرفوعة ضد المدير العام السابق لشركة الكرامة القابضة ومستشارين سابقين بدائرة المحاسبات، وهم موقوفون على ذمة القضية، إلى جانبمحالين بحالة سراح.ويلاحق المتهمون من أجل تهم تتعلق بـوقررت هيئة الدائرة تأخير النظر في القضية إلى شهر أكتوبر المقبل، مععن المتهمين الموقوفين.