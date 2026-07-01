رفض الإفراج عن المدير السابق للكرامة القابضة ومستشارين سابقين بدائرة المحاسبات
قررت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس رفض مطالب الإفراج عن المدير العام السابق لشركة الكرامة القابضة ومستشارين سابقين بدائرة المحاسبات، وتأخير محاكمتهم رفقة متهمين آخرين إلى جلسة خلال شهر أكتوبر القادم.
ونظرت الدائرة، أمس الثلاثاء، في القضية المرفوعة ضد المدير العام السابق لشركة الكرامة القابضة ومستشارين سابقين بدائرة المحاسبات، وهم موقوفون على ذمة القضية، إلى جانب أربعة متهمين آخرين محالين بحالة سراح.
ويلاحق المتهمون من أجل تهم تتعلق بـالتدليس ومسك واستعمال مدلس والمشاركة في ذلك.
وقررت هيئة الدائرة تأخير النظر في القضية إلى شهر أكتوبر المقبل، مع رفض مطالب الإفراج عن المتهمين الموقوفين.
ونظرت الدائرة، أمس الثلاثاء، في القضية المرفوعة ضد المدير العام السابق لشركة الكرامة القابضة ومستشارين سابقين بدائرة المحاسبات، وهم موقوفون على ذمة القضية، إلى جانب أربعة متهمين آخرين محالين بحالة سراح.
ويلاحق المتهمون من أجل تهم تتعلق بـالتدليس ومسك واستعمال مدلس والمشاركة في ذلك.
وقررت هيئة الدائرة تأخير النظر في القضية إلى شهر أكتوبر المقبل، مع رفض مطالب الإفراج عن المتهمين الموقوفين.
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