رفض الإفراج عن مترشح سابق للانتخابات الرئاسية وسائقه الخاص

قررت الدائرة الجنائية المختصّة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس ليلة أمس رفض الإفراج عن المحامي و المترشح السابق للانتخابات الرئاسية سمير العبدلي وسائقه كما قررت تحديد جلسة 3 جويلية للمحاكمةيذكر أنه تم إيقاف المترشّح السابق للانتخابات الرئاسية والمحامي سمير العبدلي، إلى جانب متهمين آخرين، خلال سنة 2024 على خلفية شبهات إرهابية.