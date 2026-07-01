رفض الإفراج عن مترشح سابق للانتخابات الرئاسية وسائقه الخاص
قررت الدائرة الجنائية المختصّة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس ليلة أمس رفض الإفراج عن المحامي و المترشح السابق للانتخابات الرئاسية سمير العبدلي وسائقه كما قررت تحديد جلسة 3 جويلية للمحاكمة
يذكر أنه تم إيقاف المترشّح السابق للانتخابات الرئاسية والمحامي سمير العبدلي، إلى جانب متهمين آخرين، خلال سنة 2024 على خلفية شبهات إرهابية.
يذكر أنه تم إيقاف المترشّح السابق للانتخابات الرئاسية والمحامي سمير العبدلي، إلى جانب متهمين آخرين، خلال سنة 2024 على خلفية شبهات إرهابية.
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