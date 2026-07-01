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رفض الإفراج عن مترشح سابق للانتخابات الرئاسية وسائقه الخاص

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Bookmark article    Publié le Mercredi 01 Juillet 2026 - 11:53 قراءة: 0 د, 16 ث
      
قررت الدائرة الجنائية المختصّة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس ليلة أمس رفض الإفراج عن المحامي و المترشح السابق للانتخابات الرئاسية سمير العبدلي وسائقه كما قررت تحديد جلسة 3 جويلية للمحاكمة

يذكر أنه تم إيقاف المترشّح السابق للانتخابات الرئاسية والمحامي سمير العبدلي، إلى جانب متهمين آخرين، خلال سنة 2024 على خلفية شبهات إرهابية.

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