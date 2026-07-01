بيئة: إعادة فتح باب تقديم طلبات التمويل العمومي لفائدة الجمعيات البيئية لسنة 2026

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/67de89e46f9ab0.18950820_oelkijmnfphgq.jpg>

أعلنت وزارة البيئة عن إعادة فتح باب الترشح للحصول على التمويل العمومي لسنة 2026، المخصص للجمعيات غير الحكومية الناشطة في المجال البيئي على المستوى المحلي والإقليمي والوطني. ويهدف هذا الإجراء إلى دعم المشاريع ذات الأثر المستديم، والتحسيس، وإعادة التدوير، والتسميد، أو حملات النظافة. ويجب تقديم الملفات حصريا، عبر المنصة المخصصة قبل يوم 3 جويلية 2026. وحدّد سقف التمويل ب10 آلاف دينار لكل جمعية سنويا. وتأتي عملية إعادة فتح باب الترشح للحصول على هذه التمويلات أثر انقضاء الفترة الأولى من تقديم، التي امتدت من 1 مارس إلى 10 أفريل 2026.

