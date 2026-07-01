JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 23:15 Tunis

في اجتماع مكتب مجلس الجهات والاقاليم: الدربالي يؤكد أن مشروع مخطط التنمية 2026-2030 يترجم رؤية جديدة للتنمية في البلاد

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/6683cfccb9a382.26999423_nmhjpogeqlifk.jpg>
Bookmark article    Publié le Mercredi 01 Juillet 2026 - 23:15 قراءة: 1 د, 33 ث
      
أكد عماد الدربالي رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم، لدى اشرافه أمس الثلاثاء على اجتماع مكتب المجلس، أن مشروع مخطط التنمية 2026-2030، يمثل محطة مفصلية في مسار التخطيط التنموي للبلاد، باعتباره أول مخطط يجسد عمليًا فلسفة البناء القاعدي، ويترجم رؤية جديدة للتنمية تقوم على مقاربة تشاركية ومنهج تصاعدي ينطلق من المستوى المحلي ثم الجهوي فالإقليمي، وصولًا إلى المستوى الوطني.

وأفاد الدربالي، وفق بلاغ نشره المجلس اليوم الاربعاء، بأن هذا المنهج يكرس حق المواطن في المشاركة الفعلية في صناعة القرار التنموي، من خلال تحديد حاجياته وأولوياته واختيار المشاريع التي تستجيب لتطلعاته، بما يجعل التنمية منبثقة من الواقع، وأكثر قدرة على تحقيق العدالة والتوازن بين مختلف الجهات والأقاليم.


واعتبر أن هذه التجربة، تمثل فرصة تاريخية لترسيخ إرادة الشعب في الإسهام في رسم التوجهات التنموية للدولة، والقطع مع المناويل التنموية السابقة التي كرست المركزية وعمقت الفوارق بين الجهات، وأفرزت مظاهر التهميش والاستبعاد الاقتصادي والاجتماعي.


كما شدد على أن المجلس الوطني للجهات والأقاليم، سيواصل الاضطلاع بدوره الدستوري بكل أمانة وجدية، من خلال مناقشة مشروع مخطط التنمية وإثرائه بالمقترحات والتوصيات، ومتابعة تنفيذ برامجه وممارسة دوره الرقابي، بما يضمن تجسيد الخيارات الوطنية وتحقيق التنمية العادلة والمتوازنة، وتعزيز الاندماج الاقتصادي والاجتماعي بين مختلف الجهات والأقاليم.

وقرر مكتب المجلس بعد التداول والنقاش، عقد جلسة استماع إلى وزير الاقتصاد والتخطيط يوم الجمعة 3 جويلية الجاري، لتقديم مشروع مخطط التنمية 2026-2030، وبرمجة اجتماعات على مستوى كل إقليم، تحت إشراف لجنة المخططات التنموية والمشاريع الكبرى، وبحضور ممثلين عن وزارة الاقتصاد والتخطيط، لتدارس مختلف المسائل المتعلقة بمشروع مخطط التنمية 2026-2030، الى جانب إحالة ثمانية أسئلة كتابية تقدم بها نواب المجلس إلى الوزارات المعنية.

ودعا رئيس المجلس كافة النواب، في ختام الاجتماع، إلى الإعداد الجيد لمناقشة مشروع مخطط التنمية 2026-2030، والإسهام الفاعل في إثرائه بمقترحات عملية تعكس تطلعات المواطنين وتستجيب لأولويات الجهات والأقاليم، باعتبار أن نجاحه يظل مسؤولية جماعية تستوجب العمل بروح التعاون والتكامل، بما يفضي إلى بلورة خيارات تنموية تحقق العدالة بين الجهات، وتعزز الاندماج الاقتصادي والاجتماعي، وتخدم المصلحة الوطنية العليا.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 332207

babnet

كل الأخبار...

أمس 23:15 - في اجتماع مكتب مجلس الجهات والاقاليم: الدربالي يؤكد أن مشروع مخطط التنمية 2026-2030 يترجم رؤية جديدة للتنمية في البلاد
أمس 23:03 - قبلي: تحديد طرق التزوّد بالناموسية استعدادا لموسم حماية صابة التمور من دودة التمر والأمطار
أمس 22:45 - غزة.. "أمن المقاومة" ينفذ حكم الإعدام بعميل متعاون مع المخابرات الإسرائيلية
أمس 22:29 - منوبة: وزيرة الثقافة تدشن دار الثقافة بوادي الليل
أمس 22:22 - الملعب التونسي يتعاقد مع مالك شويخ
أمس 22:14 - أريانة: فتح استقصاء عمومي حول التحديد الوقتي للملك العمومي البحري بقلعة الأندلس
أمس 22:08 - منظمة الصحة العالمية بتونس تكرّم رواد القضاء على الرمد في تونس لاكثر من قرن
أمس 22:03 - ديوان التطهير : المياه المتدفقة بشاطئ ياسمين الحمامات مياه أمطار ولا علاقة لها بشبكات التطهير
أمس 21:45 - المنستير: شركة النقل بالساحل تعلن عن استغلال عدد من الخطوط الشاطئية خلال شهري جويلية وأوت
أمس 21:39 - بيئة: إعادة فتح باب تقديم طلبات التمويل العمومي لفائدة الجمعيات البيئية لسنة 2026
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
World Cup 2026
 WC 2026  20:00 Spa - Aus | | beIN Sports
 WC 2026  00:00 Por - Cro | beIN Sports
 WC 2026  04:00 Swi - Alg | beIN Sports
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الخميس 02 جويلية 2026 | 17 محرم 1448
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:33
19:44
16:15
12:30
05:04
03:13
الرطــوبة:
% 75
Babnet
Babnet34°
26° Babnet
الــرياح:
5.93 كم/س
Babnet
Babnet24°
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
34°-24
31°-23
34°-25
33°-25
33°-24
  • Avoirs en devises 24886,8
  • (01/07)
  • Jours d'importation 101
  • 1 € = 3,37300 DT
  • (01/07)
  • 1 $ = 2,96122 DT
  • Solde Compte du Trésor     (30/06)     1208,0 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (30/06)   29285 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>