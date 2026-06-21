بعد الهزيمة الثقيلة أمام اليابان.. رونار واللاعبون يعترفون بالإخفاق ...

🇹🇳 | Ali Abdi en larmes après la défaite 4-0 face au Japon.



« Je m’excuse auprès des supporters tunisiens, pas auprès des gens qui s’amusent à sortir des informations à droite à gauche. Ce n’est pas dans l’intérêt du pays. Nous n’avons pas le temps de travailler, on casse tout… pic.twitter.com/6hG2CXGXOD — Tounes El Khadra | تونس الخضراء 🌿🇹🇳 (@TounesKhadra) June 21, 2026

المجموعة السادسة (الجولة الثانية): تونس - اليابان



النتيجة:



الأهداف:



طاقم التحكيم:



تشكيلتا المنتخبين:



أجمع مدرب المنتخب التونسي هيرفي رونار وعدد من لاعبي المنتخب على أن الأداء الذي قدمه "نسور قرطاج" أمام اليابان لم يكن في مستوى تطلعات الجماهير التونسية ولا يليق بمشاركة في نهائيات كأس العالم 2026، وذلك عقب الهزيمة الثقيلة برباعية نظيفة صباح الأحد بمدينة مونتيري المكسيكية ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة السادسة.وكان المنتخب التونسي قد تلقى خسارته الثانية على التوالي في المونديال بعد سقوطه في الجولة الافتتاحية أمام السويد بنتيجة 5-1، ليفقد بذلك كامل حظوظه في التأهل إلى الدور الثاني قبل خوض مباراته الأخيرة أمام المنتخب الهولندي.وأكد المدرب الفرنسي هيرفي رونار أن المنتخب التونسي واجه منافسا من مستوى عال، مشيرا إلى أن الهدف المبكر الذي سجله المنتخب الياباني أثر بشكل كبير على معنويات اللاعبين وأربك حسابات الفريق منذ الدقائق الأولى.وأوضح رونار أن المنتخب أظهر هشاشة دفاعية واضحة تواصلت طوال المباراة، لافتا إلى وجود العديد من الإشكاليات في مختلف الخطوط، وخاصة على مستوى التنظيم الدفاعي والتواصل بين اللاعبين، وهو ما تسبب في ارتكاب أخطاء عديدة استغلها المنتخب الياباني على أفضل وجه.وأضاف أن الأداء الذي قدمه المنتخب لم يكن مقبولا ولم يرتق إلى مستوى بطولة بحجم كأس العالم، مشددا على ضرورة الاعتراف بحقيقة الوضع وعدم البحث عن مبررات أو أعذار لهذه النتيجة الثقيلة، مؤكدا في الوقت ذاته تحمله كامل المسؤولية عن مباراة اليابان.من جهته، اعتبر المدافع علي العابدي أن المنتخب قدم مردودا هزيلا لا يليق بسمعة كرة القدم التونسية ولا بحجم الآمال المعقودة على المنتخب خلال هذه المشاركة العالمية، مشددا على أن جميع اللاعبين يتحملون مسؤولية النتيجة.وأشار العابدي إلى أن المنتخب خاض المونديال بمجموعة تضم عددا من العناصر الجديدة، وهو ما انعكس على مستوى الانسجام داخل الفريق، في مقابل منتخب ياباني حافظ على استقرار تشكيلته الأساسية لسنوات وظهر بصورة أكثر تنظيما وتجانسا.كما أكد أن فترة التحضيرات التي سبقت البطولة لم تكن كافية، متوجها باعتذار صريح إلى الجماهير التونسية التي ساندت المنتخب وآمنت بقدرته على تحقيق نتائج أفضل، داعيا إلى مراجعة شاملة للأخطاء والنقائص التي رافقت هذه المشاركة.بدوره، لم يخف لاعب الوسط إلياس السخيري خيبة أمله من المستوى الذي ظهر به المنتخب خلال مباراتي السويد واليابان، معتبرا أن الأداء كان مخجلا وغير مقبول، وأن اللاعبين مطالبون بتحمل مسؤولياتهم كاملة.وأكد السخيري أن المنتخب لم يكن في المستوى المطلوب لخوض منافسة عالمية بحجم كأس العالم، مبرزا أن النجاح في مثل هذه البطولات يتطلب عملا متواصلا ومشروعا طويل المدى يشمل مختلف مكونات كرة القدم التونسية، وخاصة على مستوى التكوين القاعدي.ودعا لاعب وسط المنتخب إلى وضع خارطة طريق واضحة للنهوض بكرة القدم التونسية والاستفادة من تجارب عدد من المنتخبات الإفريقية التي نجحت في تطوير مستواها بفضل العمل المتواصل والتخطيط طويل الأمد.وقال حازم المستوري أن واقع الكرة التونسية سيئ للغاية ويجب إصلاح الوضع. وتابع بعد الهزيمة ضد المنتخب الياباني بأربعة أهداف لصفر " المشاكل بدأت منذ التحضيرات في طبرقة". وتابع " الوضع مؤلم جدا والجميع يتحمل المسؤولية عن هذا الفشل الذريع".وتنتظر المنتخب التونسي مباراة أخيرة أمام نظيره الهولندي يوم 26 جوان الجاري، ستكون شكلية بالنسبة لـ"نسور قرطاج" بعد فقدان آمال التأهل، فيما سيسعى اللاعبون إلى تقديم صورة أفضل وإنهاء المشاركة المونديالية بأداء يخفف من خيبة الجماهير التونسية.في ما يليلمباراةونظيرهالتي أقيمت صباح اليوم الأحد بمدينةالمكسيكية لحسابمن منافساتضمنلنهائيات- طقس قليل السحب - الحرارةالحكم- الحكم المساعد الأول- الحكم المساعد الثاني- الحكم الرابع- الحكم المساعد الاحتياطيأيمن دحمان - ديلان برون عوضه محمد أمين بن حميدة () - عمر الرقيق - منتصر الطالبي - يان فاليري - إلياس السخيري عوضه راني خضيرة () - حنبعل المجبري - سيباستيان تونكتي عوضه فراس شواط () - علي العابدي عوضه إلياس العاشوري () - إلياس سعد عوضه إسماعيل الغربي () - أنيس بن سليمانزيون سوزوكي - هيروكي إيتو - تاكيهيرو تومياسو عوضه أيومو سيكو () - كو إيتاكورا - كيتو ناكامورا عوضه يوتو سوزوكي () - تاناكا آو - كايشو سانو - ريتسو دوان عوضه يوكيناري سوغارا () - دايشي كامادا عوضه جونوسوكي سوزوكي () - جونيا إيتو - أياسي أويدا عوضه كيسوكي غوتو (