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المنستير: شركة النقل بالساحل تعلن عن استغلال عدد من الخطوط الشاطئية خلال شهري جويلية وأوت

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Bookmark article    Publié le Mercredi 01 Juillet 2026 - 21:45 قراءة: 0 د, 48 ث
      
أعلنت شركة النقل بالساحل عن استغلال عدد من الخطوط الشاطئية خلال شهري جويلية وأوت 2026، بالنسبة لإقليمي الشركة بالمنستير والمهدية.

وقد تم تخصيص عدة سفرات ذهابا وإيابا لإقليم المهدية انطلاقا من الكساسبة بوهلال مرورا ببومرداس، ومن العبابسة ومنزل حمزة وسيدي معط الله إلى شواطئ المهدية، كما تم تخصيص خطوط نقل ذهابا وإيايا من الرشارشة والبرادعة باتجاه شاطئ العالية يومي السبت والاحد، إضافة إلى تخصيص رحلات انطلاقا من واد باجة وسيدي علوان باتجاه  شاطئ سلقطة، فضلا عن إحداث خطوط نقل ذهابا وإيابا بين المهدية والبغدادي وقصر هلال بالمنستير.


وبالنسبة لإقليم المنستير تمّ تخصيص عدة رحلات يومية بين قصر هلال وشاطى الشرف، وخطوط شاطئية باتجاه الشرف و"تابسوس"  يوم الأحد انطلاقا من حي الزامرين وقصر هلال، إضافة إلى خطوط نقل باتجاه شاطى الشرف انطلاقا من  بنبلة  المنارة، وخطوط نقل باتجاه شواطى المنستير انطلاقا من الوردانين أيام السبت والاحد والعطل الوطنية والدينية.
كما أعلنت شركة النقل بالساحل عن برمجة خطوط نقل  انطلاقا من القلعة الكبر باتجاه شط مريم، ومن العلوج و سعايدة وشويشة ومن سيدي بو علي وسطح ومنزل المحطة والنفيضة.
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