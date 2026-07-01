لاعب المنتخب المغربي اسماعيل صيباري ينضم لبارين مونيخ الالماني مقابل 63 مليون دولار

أعلن ​نادي بايرن ميونيخ صاحب لقب بطولة ​الدرجة الأولى الألمانية لكرة ‌القدم اليوم الأربعاء تعاقده ‌مع المهاجم ‌المغربي إسماعيل صيباري قادما من أيندهوفن الهولندي.ولم يكشف النادي عن القيمة ⁠المالية للصفقة، إلا أن تقارير إعلامية قدرتها بنحو 55 مليون يورو (63 مليون ​دولار).وقال بايرن في بيان "وقع نادي بايرن ميونيخ عقدا ⁠مع إسماعيل صيباري (25 عاما) قادما من أيندهوفن" ويشارك اللاعب ⁠حاليا مع المنتخب المغربي في كأس العالم المقامة في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.وأضاف "سينضم إلى بايرن ميونيخ بعد انتهاء المونديال".وانضم صيباري إلى أيندهوفن في عام 2020 قادما من جينك ​البلجيكي، وخاض 142 مباراة في جميع المسابقات، سجل خلالها 42 هدفا.ويُعد الموسم الماضي الأكثر ‌تألقا في مسيرته، إذ أحرز 15 هدفا في 27 مباراة بالبطولة، ليسهم في ⁠تتويج أيندهوفن بلقب البطولة ‌الهولندية للمرة الثالثة تواليا.وقال صيباري "عندما تكون طفلا، تحلم بالانضمام إلى ناد مثل بايرن ميونيخ و الجميع يعلم أنه أحد أكبر الأندية في العالم".وأضاف "ينافس بايرن ميونيخ سنويا على أكبر الألقاب، مثل رابطة أبطال أوروبا، وأطمح لتحقيق ⁠أكبر عدد ممكن من البطولات هنا".ولعب صيباري دورا بارزا مع المنتخب المغربي ‌في كأس العالم هذا العام، حيث هز الشباك في الفوز 1-صفر على اسكتلندا و4-2 ‌على ⁠هايتي، كما نفذ ركلة الترجيح الحاسمة أمام هولندا في دور 32.