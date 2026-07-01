لاعب المنتخب المغربي اسماعيل صيباري ينضم لبارين مونيخ الالماني مقابل 63 مليون دولار
أعلن نادي بايرن ميونيخ صاحب لقب بطولة الدرجة الأولى الألمانية لكرة القدم اليوم الأربعاء تعاقده مع المهاجم المغربي إسماعيل صيباري قادما من أيندهوفن الهولندي.
ولم يكشف النادي عن القيمة المالية للصفقة، إلا أن تقارير إعلامية قدرتها بنحو 55 مليون يورو (63 مليون دولار).
وقال بايرن في بيان "وقع نادي بايرن ميونيخ عقدا مع إسماعيل صيباري (25 عاما) قادما من أيندهوفن" ويشارك اللاعب حاليا مع المنتخب المغربي في كأس العالم المقامة في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.
وأضاف "سينضم إلى بايرن ميونيخ بعد انتهاء المونديال".
وانضم صيباري إلى أيندهوفن في عام 2020 قادما من جينك البلجيكي، وخاض 142 مباراة في جميع المسابقات، سجل خلالها 42 هدفا.
ويُعد الموسم الماضي الأكثر تألقا في مسيرته، إذ أحرز 15 هدفا في 27 مباراة بالبطولة، ليسهم في تتويج أيندهوفن بلقب البطولة الهولندية للمرة الثالثة تواليا.
وقال صيباري "عندما تكون طفلا، تحلم بالانضمام إلى ناد مثل بايرن ميونيخ و الجميع يعلم أنه أحد أكبر الأندية في العالم".
وأضاف "ينافس بايرن ميونيخ سنويا على أكبر الألقاب، مثل رابطة أبطال أوروبا، وأطمح لتحقيق أكبر عدد ممكن من البطولات هنا".
ولعب صيباري دورا بارزا مع المنتخب المغربي في كأس العالم هذا العام، حيث هز الشباك في الفوز 1-صفر على اسكتلندا و4-2 على هايتي، كما نفذ ركلة الترجيح الحاسمة أمام هولندا في دور 32.
ولم يكشف النادي عن القيمة المالية للصفقة، إلا أن تقارير إعلامية قدرتها بنحو 55 مليون يورو (63 مليون دولار).
وقال بايرن في بيان "وقع نادي بايرن ميونيخ عقدا مع إسماعيل صيباري (25 عاما) قادما من أيندهوفن" ويشارك اللاعب حاليا مع المنتخب المغربي في كأس العالم المقامة في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.
وأضاف "سينضم إلى بايرن ميونيخ بعد انتهاء المونديال".
وانضم صيباري إلى أيندهوفن في عام 2020 قادما من جينك البلجيكي، وخاض 142 مباراة في جميع المسابقات، سجل خلالها 42 هدفا.
ويُعد الموسم الماضي الأكثر تألقا في مسيرته، إذ أحرز 15 هدفا في 27 مباراة بالبطولة، ليسهم في تتويج أيندهوفن بلقب البطولة الهولندية للمرة الثالثة تواليا.
وقال صيباري "عندما تكون طفلا، تحلم بالانضمام إلى ناد مثل بايرن ميونيخ و الجميع يعلم أنه أحد أكبر الأندية في العالم".
وأضاف "ينافس بايرن ميونيخ سنويا على أكبر الألقاب، مثل رابطة أبطال أوروبا، وأطمح لتحقيق أكبر عدد ممكن من البطولات هنا".
ولعب صيباري دورا بارزا مع المنتخب المغربي في كأس العالم هذا العام، حيث هز الشباك في الفوز 1-صفر على اسكتلندا و4-2 على هايتي، كما نفذ ركلة الترجيح الحاسمة أمام هولندا في دور 32.
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