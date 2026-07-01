JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 21:17 Tunis

مؤتمر الأعمال لصاحبات الأعمال بالكوميسا: إطلاق المخطط الاستراتيجي في أفق سنة 2030

<img src=http://www.babnet.net/images/4b/6a4574e7b3adf2.02474018_igljmkqeohpnf.jpg>
Bookmark article    Publié le Mercredi 01 Juillet 2026 - 20:12 قراءة: 1 د, 29 ث
      
أطلق اتحاد الجمعيات الوطنية لصاحبات الأعمال في السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا ،الأربعاء بالعاصمة، مخططه الاستراتيجي الجديد (2026-2030)، وذلك بالتزامن مع افتتاح فعاليات الدورة السابعة للمعرض التجاري الإقليمي ومؤتمر الأعمال للكوميسا للنساء صاحبات الأعمال الذي يستمر حتى 3 جويلية الجاري.
وأفادت ليلى بلخيرية جابر، رئيسة الغرفة الوطنية للنساء صاحبات الاعمال ونائبة رئيسة اتحاد الجمعيات الوطنية لصاحبات الأعمال في السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا، أن هذا المخطط، المنبثق عن أجندة الاتحاد الإفريقي 2063، يعكس رؤية موحدة بين 21 دولة عضو بالكوميسا لدعم ريادة الأعمال النسائية.
وبينت أن اختيار تونس لطرح هذه الاستراتيجية يهدف الى إبراز الرؤية المشتركة، مشيرة إلى أن المخطط سيمكن صاحبات الأعمال من الاستفادة من برامج التأهيل والتأطير وتسهيل النفاذ إلى مصادر التمويل ضمن منطقة التبادل الحر وتحت شعار دورة هذا العام "سوق واحدة، مستقبل واحد".

ودعت بلخيرية إلى تفعيل تيسير المبادلات التجارية وترجمة الأهداف والالتزامات الإقليمية إلى خطط عمل واقعية قصد الاستفادة من الاندماج الإقليمي وآليات الكوميسا ومنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية "زليكاف".
من جهتها، أكدت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، أسماء الجابري، التزام تونس بمواصلة القيام بدورها كبوابة رئيسية لدعم المبادلات الاقتصادية الإفريقية، مشيرة إلى التطور الملحوظ في انخراط النساء بمجال ريادة الأعمال وتنوع خدماتهن وتوجههن نحو الأسواق الدولية.
وأوضحت أن الرؤية التونسية ترتكز على الانتقال من آلية التمويل البسيط إلى المرافقة الشاملة، وتوجيه الاستثمارات نحو القطاعات الواعدة والمستدامة والرقمية لخلق مشاريع نسائية ذات قيمة مضافة عالية وإدماجها في سلاسل القيمة.

وفي سياق متصل، شدد رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، سمير ماجول، على الأهمية البالغة لدور المرأة في فضاء الكوميسا باعتبارها العمود الفقري للمؤسسات الصغرى والمتوسطة والتجارة العابرة للحدود.
وأشار ماجول إلى أن التكنولوجيا الرقمية تملك القدرة على فك العزلة عن التجارة البينية الإفريقية التي تعاني من حواجز مادية وجمركية، معتبرا منصات التجارة الإلكترونية  وحلول التكنولوجيا المالية ورقمنة الإجراءات الجمركية، رافعات أساسية تتيح للمرأة الإفريقية النفاذ إلى أسواق جديدة بشكل مباشر.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 332205

babnet

كل الأخبار...

21:17 - وزارة التربية تدعو إلى تنظيم حفل اختتام السنة الدراسية 2025-2026 بجميع المؤسسات التربوية
21:06 - بلدية تونس: تسوية الاشكاليات العالقة بملف تقسيم حدائق المنزه 1 محور جلسة عمل
21:04 - وزير الخارجية يشرف على حصة تكوينية حول الخدمات القنصلية الرقمية
21:03 - وثيقة التنمية المجالية تراهن على الحد من الفوارق بين الجهات ضمن مخطط التنمية 2026-2030
21:00 - لاعب المنتخب المغربي اسماعيل صيباري ينضم لبارين مونيخ الالماني مقابل 63 مليون دولار
20:51 - وزيرة المرأة: مؤتمر "الكوميسا" بتونس فرصة لتعزيز التشبيك بين سيدات الأعمال الإفريقيات
20:49 - نابل: انطلاق موسم جني وتحويل الطماطم يعيد إلى الواجهة عدّة إشكاليات متعلّقة بالقطاع
20:42 - تربية الماشية في إفريقيا: الذكاء الإصطناعي "حصان طروادة" المالي الجديد للبنك الدولي وفق تقرير حديث
20:12 - مؤتمر الأعمال لصاحبات الأعمال بالكوميسا: إطلاق المخطط الاستراتيجي في أفق سنة 2030
20:08 - الدورة الترشيحية لبطولة افريقيا للكرة الطائرة (المنطقة الاولى): المنتخب التونسي يفوز على نظيره الجزائري 3-1
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
World Cup 2026
 WC 2026  17:00 Eng - Rdc | | beIN Sports
 WC 2026  21:00 Bel - Sen | | beIN Sports
 WC 2026  01:00 Usa - Bos | beIN Sports
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأربعاء 01 جويلية 2026 | 16 محرم 1448
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:33
19:44
16:15
12:30
05:04
03:13
الرطــوبة:
% 66
Babnet
Babnet36°
27° Babnet
الــرياح:
5.49 كم/س
Babnet
Babnet25°
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
36°-25
34°-24
31°-23
34°-25
33°-25
  • Avoirs en devises 24886,8
  • (01/07)
  • Jours d'importation 101
  • 1 € = 3,37300 DT
  • (01/07)
  • 1 $ = 2,96122 DT
  • Solde Compte du Trésor     (30/06)     1208,0 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (30/06)   29285 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>