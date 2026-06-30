النرويج تبلغ ثمن نهائي مونديال 2026 على حساب كوت ديفوار

فجر المنتخب النرويجي مفاجأة من العيار الثقيل ببلوغه الدور ثمن النهائي لكأس العالم لكرة القدم 2026، إثر فوزه على منتخب كوت ديفوار بنتيجة، في المباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء.وافتتحالتسجيل لمنتخب النرويج في الدقيقة، قبل أن يدركالتعادل لمنتخب كوت ديفوار في الدقيقةونجح النجمفي خطف هدف الفوز في الدقيقة، ليقود منتخب بلاده إلى التأهل للدور ثمن النهائي.وسيواجه المنتخب النرويجي في الدور المقبل نظيره، الذي تأهل بدوره عقب فوزه علىبنتيجة