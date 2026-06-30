النرويج تبلغ ثمن نهائي مونديال 2026 على حساب كوت ديفوار
فجر المنتخب النرويجي مفاجأة من العيار الثقيل ببلوغه الدور ثمن النهائي لكأس العالم لكرة القدم 2026، إثر فوزه على منتخب كوت ديفوار بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء.
وافتتح أنطونيو نوسا التسجيل لمنتخب النرويج في الدقيقة 39، قبل أن يدرك أماد ديالو التعادل لمنتخب كوت ديفوار في الدقيقة 74.
ونجح النجم إيرلينغ هالاند في خطف هدف الفوز في الدقيقة 86، ليقود منتخب بلاده إلى التأهل للدور ثمن النهائي.
وسيواجه المنتخب النرويجي في الدور المقبل نظيره البرازيلي، الذي تأهل بدوره عقب فوزه على اليابان بنتيجة 2-1.
وافتتح أنطونيو نوسا التسجيل لمنتخب النرويج في الدقيقة 39، قبل أن يدرك أماد ديالو التعادل لمنتخب كوت ديفوار في الدقيقة 74.
ونجح النجم إيرلينغ هالاند في خطف هدف الفوز في الدقيقة 86، ليقود منتخب بلاده إلى التأهل للدور ثمن النهائي.
وسيواجه المنتخب النرويجي في الدور المقبل نظيره البرازيلي، الذي تأهل بدوره عقب فوزه على اليابان بنتيجة 2-1.
نجم النرويج هالاند يمنح منتخب بلاده التقدّم 🇳🇴— beIN SPORTS (@beINSPORTS) June 30, 2026
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