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النرويج تبلغ ثمن نهائي مونديال 2026 على حساب كوت ديفوار

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Bookmark article    Publié le Mardi 30 Juin 2026 - 20:23 قراءة: 0 د, 38 ث
      
فجر المنتخب النرويجي مفاجأة من العيار الثقيل ببلوغه الدور ثمن النهائي لكأس العالم لكرة القدم 2026، إثر فوزه على منتخب كوت ديفوار بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء.

وافتتح أنطونيو نوسا التسجيل لمنتخب النرويج في الدقيقة 39، قبل أن يدرك أماد ديالو التعادل لمنتخب كوت ديفوار في الدقيقة 74.


ونجح النجم إيرلينغ هالاند في خطف هدف الفوز في الدقيقة 86، ليقود منتخب بلاده إلى التأهل للدور ثمن النهائي.


وسيواجه المنتخب النرويجي في الدور المقبل نظيره البرازيلي، الذي تأهل بدوره عقب فوزه على اليابان بنتيجة 2-1.
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