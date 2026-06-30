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الشاب مامي وآدم ورامي عياش وأمينة فاخت في واجهة الدورة 43 لمهرجان بنزرت الدولي

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Bookmark article    Publié le Mardi 30 Juin 2026 - 21:09 قراءة: 2 د, 2 ث
      
تستعد مدينة الجلاء لاحتضان مسرحها الصيفي العريق فعاليات الدورة الثالثة والأربعين لمهرجان بنزرت الدولي، التي تنتظم في الفترة الممتدة من 17 جويلية إلى 19 أوت 2026، لتضرب موعدا متجددا مع العروض الفنية عبر برمجة تضم 17 عرضا فنيا تتراوح بين الأنماط التونسية الأصيلة، الموسيقى العربية الطربية، وعروض المجموعات الراقصة والمسرحية.

وتتصدر برمجة هذا العام أسماء فنية وازنة لها ثقلها على الساحة العربية، يتقدمهم نجم الراي الجزائري الشاب مامي، والفنان اللبناني رامي عياش، والنجم آدم، إلى جانب تسجيل عودة استثنائية لأيقونة المهرجان الفنانة التونسية أمينة فاخت، التي تجدد عهدها مع جمهورها الوفي بعد النجاح الجماهيري القياسي الذي حققته سهرتها خلال صائفة السنة الماضية على الركح نفسه. وفي اختيار يكرس دعم الأصوات التونسية الراسخة والشابة، منحت إدارة المهرجان شرف حفل الافتتاح للفنانة آية دغنوج، في حين سيكون مسك الختام بتوقيع الفنان صابر الرباعي.

 
وتراهن الهيئة المديرة للمهرجان في هذه الدورة على التنوع وصناعة الحدث من خلال تقديم عروض فنية مشتركة وغير مسبوقة تجمع بين فنانين عرب وتونسيين في سهرات استثنائية، حيث يلتقي الفنان اللبناني وائل جسار بالنجم التونسي رؤوف ماهر، ويشارك الفنان السوري "الشامي" الركح مع الفنان مرتضى الفتيتي، في حين يجمع عرض مشترك آخر بين النجم المصري إيهاب توفيق والفنانة إيمان الشريف. كما سيكون لعشاق الموسيقى التشاركية والتفاعلية موعد بارز مع المايسترو المغربي أمين بودشار في أحد أكثر العروض ترقبا، إلى جانب حضور لافت لثقافة الهيب هوب مع مغني الراب عبد الكريم بوزيان المعروف باسم "كازو". ولم تغب الأنماط الطربية والشعبية عن الموعد، حيث يسجل الفنان القدير لطفي بوشناق حضوره المتميز، إلى جانب فنان الأغنية الشعبية وليد الصالحي.
 الفن الرابع والعروض الفرجوية الكبرى تحافظ بدورها على مكانتها البارزة في هذه الدورة، حيث تتضمن البرمجة العرض المسرحي الكوميدي "بابا نويل" للمخرج صابر الوسلاتي، فضلا عن العرض الصوفي الحدث "الزيارة" لسامي اللجمي، والذي يسجل حضوره للمرة الحادية عشرة على التوالي كأحد الثوابت الجماهيرية للمهرجان، إلى جانب عرض "الزردة" للفنانة نجلاء التونسية. وفي سياق متصل، علمت وكالة تونس إفريقيا للأنباء من مصادر مطلعة، أن إدارة المهرجان تمكنت من تجاوز الإشكالات اللوجستية والمالية التي كانت مطروحة بشأن العروض الأجنبية، مما ضمن تثبيتها بالكامل في البرنامج الرسمي ضمانا للهوية والبعد الدوليين لهذا المهرجان العريق الذي تشرف على تنظيمه "جمعية مهرجان بنزرت الدولي".

ومن المنتظر أن تعقد الهيئة المديرة للمهرجان ندوة صحفية مساء غد الأربعاء، غرة جويلية 2026، برحاب الفضاء الأثري "الحصن الإسباني" ببنزرت، تخصص لتقديم التفاصيل الكاملة للبرنامج الرسمي، والكشف عن المواعيد الدقيقة للسهرات، فضلا عن تسليط الضوء على الجوانب التنظيمية وتوضيح الصعوبات التي رافقت مرحلة الإعداد لتأمين دورة تليق بعراقة المهرجان وبطاقة استيعاب مسرحه الصيفي الذي يعد من أكبر المسارح المفتوحة في تونس.
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