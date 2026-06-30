مشروع مخطط التنمية 2026-2030: نمو اقتصادي بـ4,2 بالمائة ورفع الدخل الفردي بـ6.5 بالمائة مع رهان على الفلاحة والصناعة والخدمات

الفلاحة: إنتاج 20 مليون قنطار من الحبوب بحلول 2030



الصناعة: نمو بـ5,1 بالمائة وتطوير الصناعات الذكية



الفسفاط: رفع الإنتاج إلى أكثر من 11 مليون طن



النفط والغاز: تسريع الاستكشاف وتقليص العجز الطاقي



الخدمات: السياحة والنقل والاقتصاد الرقمي قاطرات النمو



يهدفإلى إرساء، مع استهداف تحقيقللخماسية الجديدة في حدودبالأسعار القارة مقابلخلال الفترة، وفق ما ورد في وثيقةوتشير الوثيقة إلى أنسيرتفع تدريجيا ليبلغسنةمقابلسنة، مدعوما بتحسنوتعزيز دوروتطويرويتمثّل الهدف بالنسبة للفترةفي الترفيع فيبشكل ملموس للارتقاء به إلى الثلث الأول منمن(بقياس دخل) لتحسينوفتحأوسع.واعتبارا لتقديراتوالإسقاطات، ينتظر أن يبلغأيفي أفقمقابلسنةتبعا لسعر الصرف المعتمد لسنة، وهو ما يمثلللدخل الفردي.وكانتقد تداولت، يوم، خلال اجتماع، في، كما أفاد، المنعقد أول أمس الاثنين، بأنه تداول في المشروع ذاته وقرر إحالته إلىوتقوم فرضياتعلى مساهمة مختلف، إذ ينتظر أن ينموبمعدلسنويا، يليهبـ، ثمبـويراهنعلى تعزيزوتحسين مردوديةرغم. وتفترض التقديرات بلوغحواليسنويا ومتوسطفي حدودخلال الفترةوتتوقع الوثيقة أن يرتفعمنسنةإلىسنة، فيما سيبلغسنةمقابلسنةومن أبرزالمعلنة فيرفع نسبة استعمالمنإلى، وتحقيق نسبة تغطية للحاجيات الوطنية منتناهز، إلى جانب تحسين نسبة تغطيةإلى، مع تعزيز استغلالورفع نسبة استرجاعها.في المجال، تتوقعنموللقطاع بمعدلخلال الفترة، مع نموبـبـوتبرز بعضمعدلات نمو مرتفعة، من بينها)، و)، و)، و)، و).ويرتكزعلى، إلى جانب دعموتعزيزتستهدفرفعإلى أكثر منسنويا بحلولعبر إنجاز عدد من، أبرزها تشغيلسنةبطاقة إضافية تقارب، وإنجازبحلولبما يضيف حوالي، علاوة على إنجازبينبطاقة تناهز، وإنجازبطاقة إنتاجية إضافية تصل إلىويرميإلى تطوير استغلالللحد من، مع التعويل على تسريع نسقوفي قطاع، تتوقعزيادة الإنتاج انطلاقا منبحوالي، فضلا عن دخولحيز الإنتاج سنتيبطاقة تناهز، ودخولحيز الإنتاج سنةبطاقة تقدر بـأما بالنسبة لـ، فتشمل الفرضيات دخولحيز الإنتاج سنةبطاقة تقدر بـ، ودخولسنةبطاقة تناهز، ودخولسنةبطاقة تقدر بـوينتظر أن تسجلانتعاشة في الفترة القادمة بفضللمساندةوتوفير الظروف المثلى لتحسينودعمنحوفي ظل التطور المرتقب للطلب الخارجي الموجه لتونس منبمعدلفي الخماسية القادمة.وفي، يرتقب أن يبلغعبر تحسينواستقطابودعمأما، فينتظر أن تكون لهتنمو بمعدلبفضل تحديثوتطويروتحسينوتعزيز موقعكـوفي مجال، تستهدفتحقيق نموفي حدودعبر تعميموتوسيعوتطبيقوتؤكد الوثيقة أن تحقيق هذهيبقى رهين تسريعوتحسينورفعواستقطاب، بما يسمح بتعزيزوتحقيقفي أفقويهدفللفترةإلىوانطلاقا من هذا التوجه، وفي ظليتسم بتزايدواحتدادوتسارع، تم إعدادللخماسية القادمة على أساس تثبيتومزيد تدعيمه، ثم الارتقاءإلى مستويات أرفع تواكب، وفق ما جاء في نص الوثيقة.