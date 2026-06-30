JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 14:09 Tunis

غرفة التجارة والصناعة للوسط بسوسة تنظم ورشة عمل حول آليات التصدير واقتحام الأسواق الخارجية يوم 2 جويلية 2026

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/669691750c2ec1.94083795_miqlgkfoephnj.jpg>
Bookmark article    Publié le Mardi 30 Juin 2026 - 13:46 قراءة: 0 د, 39 ث
      
تنظم غرفة التجارة والصناعة للوسط بسوسة بالتنسيق مع المندوبيات الجهوية للصناعات التقليدية، ورشة عمل حول " آليات التصدير واقتحام الأسواق الخارجية " يوم الخميس 2 جويلية المقبل بمقر الغرفة بسوسة

ويأتي تنظيم هذه الورشة في اطار البرنامج السنوي التكويني لمساعدة الحرفيين أصحاب المؤسسات والباعثين الجدد على تطوير أنشطتهم وتعزيز قدرتهم التنافسية بالأسواق الخارجية مع مزيد الانخراط في مجال التصدير ومواكبة متطلبات الأسواق الدولية


وسيتم خلال الورشة التطرق الى القوانين والتراتيب ذات الصلة والتعريف بالمراحل والاجراءات الواجب اتباعها عند التصدير وكيفية اعداد استراتيجية تسويقية حول تصدير منتجات القطاع الى جانب الاجراءات الديوانية المرتبطة بعمليات التصدير وآليات الدعم المتاحة على غرار برنامج Easy Export وصندوق النهوض بالصادرات FOPRODEX


ودعت الغرفة، كافة الحرفيين وأصحاب المؤسسات الحرفية بولايات المنستير والمهدية وسوسة والقيروان الى الحضور في هذه الورشة والتسجيل قبل يوم 30 جوان الجاري.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 332089

babnet
World Cup 2026
 WC 2026  18:00 Ivo - Nor | | beIN Sports
 WC 2026  22:00 Fra - Swe | | beIN Sports
 WC 2026  02:00 Mex - Ecu | | beIN Sports

كل الأخبار...

14:09 - فتح باب الترشح لمسابقات المهرجان الدولي لفيلم الهواة بقليبية
14:05 - كأس العالم 2026: الصحافة الألمانية تصف خروج خروج ألمانيا بالكابوس الجديد والفشل الذريع
14:03 - السجن 4 سنوات لوزير فلاحة أسبق ورئيس سابق لاتحاد الفلاحة والصيد البحري
13:46 - غرفة التجارة والصناعة للوسط بسوسة تنظم ورشة عمل حول آليات التصدير واقتحام الأسواق الخارجية يوم 2 جويلية 2026
13:18 - مؤمن الرحماني اول الانتدابات وموضوع المدرب لم يحسم بعد (كاتب عام مساعد النادي الصفاقسي)
12:49 - هيئة الصيادلة تحدث خليةأزمة لمتابعة ملف مستحقات "الكنام"
12:47 - الجامعة التونسية لوكالات الاسفار والسياحة تؤكد على مواصلة العمل لمزيد تنظيم نشاط العمرة والارتقاء بجودة الخدمات وحماية حقوق المعتمرين
12:36 - طقس... توقع ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة أحيانا خاصّة على ولايات الكاف والقصرين وقفصة
12:29 - السجن 6 سنوات لرئيس مدير عام وكالة سيارات معروفة و4 متهمين في قضية فساد
11:47 - السجن 6 سنوات لرجل الأعمال الأزهر سطا وبلحسن الطرابلسي في قضية فساد مالي
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الثلاثاء 30 جوان 2026 | 15 محرم 1448
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:33
19:44
16:15
12:30
05:03
03:12
الرطــوبة:
% 32
Babnet
Babnet35°
35° Babnet
الــرياح:
6.53 كم/س
Babnet
Babnet26°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
35°-26
37°-25
35°-25
32°-24
34°-24
  • Avoirs en devises 25361,3
  • (29/06)
  • Jours d'importation 103
  • 1 € = 3,37301 DT
  • (29/06)
  • 1 $ = 2,95911 DT
  • Solde Compte du Trésor     (29/06)     1535,9 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (29/06)   29305 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>