غرفة التجارة والصناعة للوسط بسوسة تنظم ورشة عمل حول آليات التصدير واقتحام الأسواق الخارجية يوم 2 جويلية 2026

تنظم غرفة التجارة والصناعة للوسط بسوسة بالتنسيق مع المندوبيات الجهوية للصناعات التقليدية، ورشة عمل حول " آليات التصدير واقتحام الأسواق الخارجية " يوم الخميس 2 جويلية المقبل بمقر الغرفة بسوسةويأتي تنظيم هذه الورشة في اطار البرنامج السنوي التكويني لمساعدة الحرفيين أصحاب المؤسسات والباعثين الجدد على تطوير أنشطتهم وتعزيز قدرتهم التنافسية بالأسواق الخارجية مع مزيد الانخراط في مجال التصدير ومواكبة متطلبات الأسواق الدوليةوسيتم خلال الورشة التطرق الى القوانين والتراتيب ذات الصلة والتعريف بالمراحل والاجراءات الواجب اتباعها عند التصدير وكيفية اعداد استراتيجية تسويقية حول تصدير منتجات القطاع الى جانب الاجراءات الديوانية المرتبطة بعمليات التصدير وآليات الدعم المتاحة على غرار برنامج Easy Export وصندوق النهوض بالصادرات FOPRODEXودعت الغرفة، كافة الحرفيين وأصحاب المؤسسات الحرفية بولايات المنستير والمهدية وسوسة والقيروان الى الحضور في هذه الورشة والتسجيل قبل يوم 30 جوان الجاري.