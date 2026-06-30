JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 14:09 Tunis

كأس العالم 2026: الصحافة الألمانية تصف خروج خروج ألمانيا بالكابوس الجديد والفشل الذريع

<img src=http://www.babnet.net/images/4b/6a43bf94011598.46659717_nfglhkimpoejq.jpg>
Bookmark article    Publié le Mardi 30 Juin 2026 - 14:05 قراءة: 1 د, 34 ث
      
أجمعت الصحف الألمانية الصادرة اليوم الثلاثاء على وصف خروج منتخب ألمانيا من الدور ثمن النهائي لكأس العالم 2026، إثر خسارته أمام باراغواي بركلات الترجيح، بـ"الفشل" و"الكابوس الجديد" لكرة القدم الألمانية.

وكتبت صحيفة "بيلد" على صدر صفحتها الإلكترونية: "كابوس جديد لكرة القدم الألمانية.. إقصاء محرج أمام باراغواي.. أضعنا 3 ركلات ترجيح"، مرفقة التعليق بصورة للمدافع فالديمار أنتون واضعا يديه على رأسه في مشهد يعكس خيبة الأمل.


ومنحت الصحيفة المدرب يوليان ناغلسمان العلامة 6، وهي أسوأ تقييم في النظام الألماني، ووصفت أداء المنتخب بـ"الكارثي"، معتبرة أن الفريق افتقد شخصيته خلال فترات طويلة من المباراة.


وفي السياق ذاته، عنونت صحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" تقريرها بـ"الإهانة الجديدة"، مؤكدة أن المباراة بدت وكأن "أحدهم ضغط على زر الحركة البطيئة"، وأضافت أن ألمانيا، التي لم تقدم أداء مقنعا في البطولة بعد فوزها الكبير 7-1 على منتخب كوراساو، "تعود إلى ديارها بتذكرة عودة مستحقة تماما".

من جهتها، اعتبرت مجلة "كيكر" أن الخسارة أمام باراغواي تمثل "إقرارا بالفشل" لكرة القدم الألمانية ولناغلسمان أيضا، مشيرة إلى أن المدرب لم ينجح في استثمار نقاط قوة فريقه أو تطويرها. وأضافت أن المنتخب الألماني أخفق للمرة الثالثة تواليا في تحقيق مشاركة تلبي التطلعات في كأس العالم، معتبرة ذلك دليلا على ابتعاد ألمانيا أكثر فأكثر عن قمة كرة القدم العالمية.

أما صحيفة "فرانكفورتر ألغيماينه تسايتونغ" فكتبت: "عاشت ألمانيا نهاية كابوسية أمام باراغواي في بطولة لم تدخلها فعليا أبدا"، متسائلة في الوقت ذاته عن مستقبل المدرب، ومعتبرة أن الوقت قد يكون قد حان لإنهاء حقبة ناغلسمان مع المنتخب.

وكان ناغلسمان، المدرب السابق لبايرن ميونيخ، قد تولى قيادة المنتخب الألماني في خريف 2023، في ظل أزمة نتائج، قبل أشهر من نهائيات كأس أوروبا التي استضافتها ألمانيا.

وتواصل ألمانيا، المتوجة بكأس العالم أربع مرات أعوام 1954 و1974 و1990 و2014، سلسلة إخفاقاتها في البطولات الكبرى، بعد خروجها من دور المجموعات في نسختي 2018 و2022، ثم مغادرتها بطولة 2026 من دور الـ32.

ويعود آخر ظهور للمنتخب الألماني في المربع الذهبي لإحدى البطولات الكبرى إلى نصف نهائي كأس أوروبا 2016، عندما خسر أمام فرنسا.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 332111

babnet
World Cup 2026
 WC 2026  18:00 Ivo - Nor | | beIN Sports
 WC 2026  22:00 Fra - Swe | | beIN Sports
 WC 2026  02:00 Mex - Ecu | | beIN Sports

كل الأخبار...

14:09 - فتح باب الترشح لمسابقات المهرجان الدولي لفيلم الهواة بقليبية
14:05 - كأس العالم 2026: الصحافة الألمانية تصف خروج خروج ألمانيا بالكابوس الجديد والفشل الذريع
14:03 - السجن 4 سنوات لوزير فلاحة أسبق ورئيس سابق لاتحاد الفلاحة والصيد البحري
13:46 - غرفة التجارة والصناعة للوسط بسوسة تنظم ورشة عمل حول آليات التصدير واقتحام الأسواق الخارجية يوم 2 جويلية 2026
13:18 - مؤمن الرحماني اول الانتدابات وموضوع المدرب لم يحسم بعد (كاتب عام مساعد النادي الصفاقسي)
12:49 - هيئة الصيادلة تحدث خليةأزمة لمتابعة ملف مستحقات "الكنام"
12:47 - الجامعة التونسية لوكالات الاسفار والسياحة تؤكد على مواصلة العمل لمزيد تنظيم نشاط العمرة والارتقاء بجودة الخدمات وحماية حقوق المعتمرين
12:36 - طقس... توقع ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة أحيانا خاصّة على ولايات الكاف والقصرين وقفصة
12:29 - السجن 6 سنوات لرئيس مدير عام وكالة سيارات معروفة و4 متهمين في قضية فساد
11:47 - السجن 6 سنوات لرجل الأعمال الأزهر سطا وبلحسن الطرابلسي في قضية فساد مالي
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الثلاثاء 30 جوان 2026 | 15 محرم 1448
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:33
19:44
16:15
12:30
05:03
03:12
الرطــوبة:
% 32
Babnet
Babnet35°
35° Babnet
الــرياح:
6.53 كم/س
Babnet
Babnet26°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
35°-26
37°-25
35°-25
32°-24
34°-24
  • Avoirs en devises 25361,3
  • (29/06)
  • Jours d'importation 103
  • 1 € = 3,37301 DT
  • (29/06)
  • 1 $ = 2,95911 DT
  • Solde Compte du Trésor     (29/06)     1535,9 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (29/06)   29305 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>