كأس العالم 2026: الصحافة الألمانية تصف خروج خروج ألمانيا بالكابوس الجديد والفشل الذريع

أجمعت الصحف الألمانية الصادرة اليوم الثلاثاء على وصف خروج منتخب ألمانيا من الدور ثمن النهائي لكأس العالم 2026، إثر خسارته أمام باراغواي بركلات الترجيح، بـ"الفشل" و"الكابوس الجديد" لكرة القدم الألمانية.وكتبت صحيفةعلى صدر صفحتها الإلكترونية:، مرفقة التعليق بصورة للمدافع فالديمار أنتون واضعا يديه على رأسه في مشهد يعكس خيبة الأمل.ومنحت الصحيفة المدرب يوليان ناغلسمان العلامة، وهي أسوأ تقييم في النظام الألماني، ووصفت أداء المنتخب بـ"الكارثي"، معتبرة أن الفريق افتقد شخصيته خلال فترات طويلة من المباراة.وفي السياق ذاته، عنونت صحيفةتقريرها بـ، مؤكدة أن المباراة بدت وكأن "أحدهم ضغط على زر الحركة البطيئة"، وأضافت أن ألمانيا، التي لم تقدم أداء مقنعا في البطولة بعد فوزها الكبيرعلى منتخب كوراساو، "تعود إلى ديارها بتذكرة عودة مستحقة تماما".من جهتها، اعتبرت مجلةأن الخسارة أمام باراغواي تمثل "إقرارا بالفشل" لكرة القدم الألمانية ولناغلسمان أيضا، مشيرة إلى أن المدرب لم ينجح في استثمار نقاط قوة فريقه أو تطويرها. وأضافت أن المنتخب الألماني أخفق للمرة الثالثة تواليا في تحقيق مشاركة تلبي التطلعات في كأس العالم، معتبرة ذلك دليلا على ابتعاد ألمانيا أكثر فأكثر عن قمة كرة القدم العالمية.أما صحيفةفكتبت:، متسائلة في الوقت ذاته عن مستقبل المدرب، ومعتبرة أن الوقت قد يكون قد حان لإنهاء حقبة ناغلسمان مع المنتخب.وكان ناغلسمان، المدرب السابق لبايرن ميونيخ، قد تولى قيادة المنتخب الألماني في خريف 2023، في ظل أزمة نتائج، قبل أشهر من نهائيات كأس أوروبا التي استضافتها ألمانيا.وتواصل ألمانيا، المتوجة بكأس العالم أربع مرات أعوام، سلسلة إخفاقاتها في البطولات الكبرى، بعد خروجها من دور المجموعات في نسختي، ثم مغادرتها بطولةمن دور الـ32.ويعود آخر ظهور للمنتخب الألماني في المربع الذهبي لإحدى البطولات الكبرى إلى نصف نهائي كأس أوروبا، عندما خسر أمام فرنسا.