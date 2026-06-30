22 سنة سجنا لرجل الأعمال الحبيب حواص

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قضت االدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، في ساعة متأخرة من ليلة أمس ،بالحكم ب22 سنة سجنا في حق رجل الأعمال الحبيب حواص، الناشط في مجال رسكلة وتصدير المعادن، كما قضت ب24 سنة سجنا في حق متهمين اخرين وذلك في قضية تعلقت بفساد مرتبطة بنشاط تجميع ورسكلة النحاس والمعادن وتصديرها. للخارج .

ووجهت للمتهمين تهم تكوين وفاق بغاية غسيل الأموال، باستغلال التسهيلات المرتبطة بنشاطه المهني، إلى جانب شبهات تتعلق بجرائم ديوانية وصرفية والتهرب الضريبي.