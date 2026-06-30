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البريد التونسي يغير توقيت فتح مكاتبه للفترة الصيفية

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Bookmark article    Publié le Mardi 30 Juin 2026 - 11:28 قراءة: 0 د, 35 ث
      
أفاد البريد التونسي، الثلاثاء، في بلاغ صادر عنه، أنّ مكاتبه ستعمل طبقا للتوقيت الصيفي ابتداء من الأربعاء 01 جويلية 2026، وإلى غاية يوم 31 أوت 2026.

وتفتح مكاتب البريد بكامل تراب الجمهورية، أيّام الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس، من الساعة السابعة والنصف صباحا إلى الساعة الواحدة ظهرا. ويكون توقيت الجمعة من السابعة والنصف صباحا إلى منتصف النهار والنصف.


وتؤمن وكالات البريد السريع ووكالات الطرود البريدية حصّة عمل من الساعة السابعة والنصف صباحا إلى الساعة الواحدة والنصف ظهرا من، الإثنين، إلى الخميس ومن الساعة السابعة والنصف صباحا إلى الساعة منتصف النهار والنصف يوم الجمعة.


مع العلم أن 67 مكتب بريد و25 وكالة بريد سريع تواصل تأمين حصّة عمل أيّام السبت من الساعة التاسعة صباحا، إلى منتصف النهار و15 دقيقة.
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