المغرب يتصدر مستوردي التمور التونسية
استحوذت المملكة المغربية على أكثر من 14 في المائة من صادرات التمور التونسية إلى الخارج، خلال الثمانية أشهر الأولى من الموسم الفلاحي 2025/2026، وفق ما أفاد به أحدث البيانات الصادرة عن المرصد الوطني التونسي للفلاحة (ONAGRI).
وأورد المصدر ذاته أن صادرات التمور التونسية شهدت زيادة في الكميات المصدرة بنسبة بلغت 5,3 في المائة مقارنة بالموسم الفارط، لتستقر عند أكثر من 121 ألف طن، حوالي 83,3 في المائة منها من صنف "دقلة النور"، مشيرا أيضا إلى تسجيل زيادة في قيمة الصادرات بنسبة 4.8 في المائة، أي ما قيمته أكثر من 770 مليون دينار.
وذكر المصدر الوطني التونسي للفلاحة أن معدل السعر المسجل خلال شهر ماي الماضي وصل إلى حوالي 5,96 دينارا للكيلوغرام الواحد، بانخفاض قدره 7 في المائة مقارنة بمتوسط السعر المسجل في الفترة ذاتها من السنة الماضية، مبرزا أن سعر صنف "دقلة النور" سجل هو الآخر انخفاضا بحوالي 5,9 في المائة، ليستقر عند 7,20 دينارا للكيلوغرام الواحد.
وفيما يخص صادرات التمور البيولوجية، بلغ حجمها، وفقا لـالمرصد الوطني التونسي للفلاحة، أكثر من 7 آلاف طن، بقيمة قاربت 72 مليون دينار، مع تسجيل زيادة في الكميات المصدرة بنسبة 13.3 في المائة، وفي العائدات بنسبة 28.4 في المائة مقارنة بالموسم الماضي.
وأوضح أن الاتحاد الأوروبي يمثل الوجهة الأهم للمنتجات التونسية، مستحوذا على 47.9 في المائة من حجم الصادرات، تلته آسيا بنسبة 21.0 في المائة، ثم إفريقيا بنسبة 19.3 في المائة.
وأبرزت المؤسسة التونسية سالفة الذكر أن المغرب احتل المركز الأول من حيث الدول المستوردة للتمور التونسية، متبوعا بكل من إيطاليا وألمانيا اللتين استحوذتا على 12,2 و10,4 في المائة من حجم الكميات المصدرة من التمور.
وأورد المصدر ذاته أن صادرات التمور التونسية شهدت زيادة في الكميات المصدرة بنسبة بلغت 5,3 في المائة مقارنة بالموسم الفارط، لتستقر عند أكثر من 121 ألف طن، حوالي 83,3 في المائة منها من صنف "دقلة النور"، مشيرا أيضا إلى تسجيل زيادة في قيمة الصادرات بنسبة 4.8 في المائة، أي ما قيمته أكثر من 770 مليون دينار.
وذكر المصدر الوطني التونسي للفلاحة أن معدل السعر المسجل خلال شهر ماي الماضي وصل إلى حوالي 5,96 دينارا للكيلوغرام الواحد، بانخفاض قدره 7 في المائة مقارنة بمتوسط السعر المسجل في الفترة ذاتها من السنة الماضية، مبرزا أن سعر صنف "دقلة النور" سجل هو الآخر انخفاضا بحوالي 5,9 في المائة، ليستقر عند 7,20 دينارا للكيلوغرام الواحد.
وفيما يخص صادرات التمور البيولوجية، بلغ حجمها، وفقا لـالمرصد الوطني التونسي للفلاحة، أكثر من 7 آلاف طن، بقيمة قاربت 72 مليون دينار، مع تسجيل زيادة في الكميات المصدرة بنسبة 13.3 في المائة، وفي العائدات بنسبة 28.4 في المائة مقارنة بالموسم الماضي.
وأوضح أن الاتحاد الأوروبي يمثل الوجهة الأهم للمنتجات التونسية، مستحوذا على 47.9 في المائة من حجم الصادرات، تلته آسيا بنسبة 21.0 في المائة، ثم إفريقيا بنسبة 19.3 في المائة.
وأبرزت المؤسسة التونسية سالفة الذكر أن المغرب احتل المركز الأول من حيث الدول المستوردة للتمور التونسية، متبوعا بكل من إيطاليا وألمانيا اللتين استحوذتا على 12,2 و10,4 في المائة من حجم الكميات المصدرة من التمور.
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