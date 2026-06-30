المغرب يتصدر مستوردي التمور التونسية

استحوذتعلى أكثر منمن صادراتإلى الخارج، خلالمن الموسم الفلاحي، وفق ما أفاد به أحدث البيانات الصادرة عنوأورد المصدر ذاته أن صادرات التمور التونسية شهدت زيادة في الكميات المصدرة بنسبة بلغتمقارنة بالموسم الفارط، لتستقر عند أكثر من، حواليمنها من صنف، مشيرا أيضا إلى تسجيل زيادة في قيمة الصادرات بنسبة، أي ما قيمته أكثر منوذكر المصدر الوطني التونسي للفلاحة أن معدل السعر المسجل خلال شهرالماضي وصل إلى حواليللكيلوغرام الواحد، بانخفاض قدرهمقارنة بمتوسط السعر المسجل في الفترة ذاتها من السنة الماضية، مبرزا أن سعر صنفسجل هو الآخر انخفاضا بحوالي، ليستقر عندللكيلوغرام الواحد.وفيما يخص، بلغ حجمها، وفقا لـ، أكثر من، بقيمة قاربت، مع تسجيل زيادة في الكميات المصدرة بنسبة، وفي العائدات بنسبةمقارنة بالموسم الماضي.وأوضح أنيمثل الوجهة الأهم للمنتجات التونسية، مستحوذا علىمن حجم الصادرات، تلتهبنسبة، ثمبنسبةوأبرزت المؤسسة التونسية سالفة الذكر أناحتلمن حيث الدول المستوردة للتمور التونسية، متبوعا بكل مناللتين استحوذتا علىمن حجم الكميات المصدرة من التمور.