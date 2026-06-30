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بلدية سوسة:دعم منظومة رفع الفضلات بوادي الحلوف (حي المطار)

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Bookmark article    Publié le Mardi 30 Juin 2026 - 08:40 قراءة: 0 د, 44 ث
      
في إطار الحدّ من ظاهرة الإلقاء العشوائي للفضلات وتحسين خدمات النظافة، قامت مصالح بلدية سوسة بتركيز عدد من الحاويات الجديدة بعدة نقاط بمنطقة وادي الحلوف ،حي المطار

وتم ركيز 3 حاويات بمكان المصبّات العشوائية على مقربة من مركز التطهير بوادي الحلوف،وتركيز حاويات على مستوى الطفالة ،وادي الحلوف (حي المطار)،وحاوية واحدة على مستوى التجمع السكني بمحيط مقهى ونيس،وحاوية بالقرب من مصبّ التطهير لتعويض النقص ورداءة حالة الحاويات الموجودة

كما تم تركيز حاوية واحدة على مستوى القنطرة الأولى لوادي الحلوف، بهدف الحدّ من إلقاء الفضلات داخل مجرى الوادي
واكدت بلدية سوسة مواصلة تدخلاتها لدعم منظومة النظافة وتحسين الإطار البيئي، داعيةً جميع المواطنين إلى المحافظة على نظافة المحيط واستعمال الحاويات المخصصة لإلقاء الفضلات
وفي سياق متصل،وفي إطار الجهود المشتركة في مجال نظافة الشواطىء والعناية بالبيئة ودعما للمجهود البلدي، شهد شـاطئ "ستيا"من معتمدية ســوسة المدينة حملة نظافة استثنـائية تحت إشراف ومتابعة الفرع الجهوي بسوسة لوكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي

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