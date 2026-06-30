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مونديال الوسطيات لكرة اليد: المنتخب التونسي يخوض الدور الترتيبي من أجل المراكز 25 إلى 28

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Bookmark article    Publié le Mardi 30 Juin 2026 - 10:13 قراءة: 1 د, 36 ث
      
أحرز المنتخب التونسي لكرة اليد للوسطيات (تحت 20 عاما) المركز الثالث في المجموعة الرابعة ضمن منافسات كأس رئيس الاتحاد الدولي المقامة على هامش بطولة العالم التي تحتضنها الصين.

وجاء المنتخب التونسي في المركز الثالث رغم تساويه في الرصيد (4 نقاط) مع منتخبي كرواتيا وجزر فارو، وذلك بعد الاحتكام إلى فارق الأهداف.


وكان المنتخب التونسي قد فاز، اليوم الثلاثاء، على منتخب جزر فارو بنتيجة 29-25، بعد خسارته في الجولة الأولى أمام منتخب كرواتيا بنتيجة 21-32.


وآلت صدارة المجموعة إلى منتخب كرواتيا إثر فوزه على منتخب الصين تايبيه بنتيجة 33-16، فيما احتل منتخب جزر فارو المركز الثاني، وتذيل منتخب الصين تايبيه الترتيب.

وسيخوض المنتخب التونسي الدورة الترتيبية لتحديد المراكز من 25 إلى 28، إلى جانب منتخبات غينيا وتركيا والباراغواي.

ويواجه المنتخب التونسي نظيره التركي يوم 2 جويلية بداية من الساعة 11:30 صباحا، بينما يلتقي منتخب الباراغواي مع منتخب غينيا في اليوم ذاته انطلاقا من الساعة 09:15 صباحا.

ويلتقي الفائزان يوم 3 جويلية من أجل تحديد صاحبي المركزين 25 و26، فيما يتبارى الخاسران على المركزين 27 و28.

يذكر أن المنتخب التونسي أنهى منافسات الدور التمهيدي في المركز الثالث ضمن المجموعة السابعة، بعد فوزه على الصين تايبيه بنتيجة 30-17، مقابل هزيمتين أمام بولونيا (22-26) والمجر (24-32).

نتائج المجموعة الرابعة

30 جوان 2026

* تونسجزر فارو: 29-25
* الصين تايبيهكرواتيا: 16-33

29 جوان 2026

* تونسكرواتيا: 21-32
* جزر فاروالصين تايبيه: 30-23

الترتيب

| المنتخب | لعب | فاز | تعادل | انهزم | فارق الأهداف | النقاط |
| ---------------- | ----: | ----: | ----: | ----: | -----------: | -----: |
| كرواتيا | 3 | 2 | 0 | 1 | +27 | 4 |
| جزر فارو | 3 | 2 | 0 | 1 | +4 | 4 |
| تونس | 3 | 2 | 0 | 1 | +6 | 4 |
| الصين تايبيه | 3 | 0 | 0 | 3 | -37 | 0 |
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