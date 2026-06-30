مونديال الوسطيات لكرة اليد: المنتخب التونسي يخوض الدور الترتيبي من أجل المراكز 25 إلى 28

نتائج المجموعة الرابعة



الترتيب



أحرز(تحتفيضمن منافساتالمقامة على هامشالتي تحتضنهاوجاء المنتخب التونسي في المركز الثالث رغم تساويه في الرصيد () مع منتخبي، وذلك بعد الاحتكام إلى فارق الأهداف.وكان المنتخب التونسي قد فاز، اليوم، على منتخببنتيجة، بعد خسارته في الجولة الأولى أمام منتخببنتيجةوآلت صدارة المجموعة إلى منتخبإثر فوزه على منتخببنتيجة، فيما احتل منتخبالمركز الثاني، وتذيل منتخبالترتيب.وسيخوض المنتخب التونسي الدورة الترتيبية لتحديد المراكز من، إلى جانب منتخباتويواجه المنتخب التونسي نظيرهيومبداية من الساعة، بينما يلتقي منتخبمع منتخبفي اليوم ذاته انطلاقا من الساعةويلتقي الفائزان يوممن أجل تحديد صاحبي، فيما يتبارى الخاسران علىيذكر أن المنتخب التونسي أنهى منافساتفيضمن، بعد فوزه علىبنتيجة، مقابل هزيمتين أمام) و).| المنتخب | لعب | فاز | تعادل | انهزم | فارق الأهداف | النقاط || ---------------- | ----: | ----: | ----: | ----: | -----------: | -----: |