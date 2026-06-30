كاس العالم 2026 : حارس منتخب ألمانيا مانويل نوير يعتزل دوليا

قرر حارس مرمى منتخب ألمانيا، المخضرم مانويل نوير، وضع حدّ لمشواره الدولي بعد الخروج من نهائيات كأس العالم 2026 لكرة القدم على يد الباراغواي بركلات الترجيح (4-3) في الدور السادس عشر.وأوضح نوير أن مباراة منتخب بلاده وباراغواي كانت الأخيرة بالنسبة له على الصعيد الدولي.وسبق أن اعتزل مانويل نوير اللعب دوليا مع منتخب ألمانيا، قبل أن يتراجع عن قراره قبل بداية مونديال 2026، لكنه عاد من جديد إلى سابق تفكيره ليضع بذلك حدا للمشاركة الدولية بعد توديع البطولة.وصنع منتخب بارغواي مفاجأة من العيار الثقيل عقب انتصاره بالركلات الترجيحية على نظيره الألماني في المباراة التي جرت أطوارها مساء امس الاثنين على أرضية ملعب بوسطن ليحجز مقعدا في الدور ثمن النهائي من منافسات كأس العالم 2026.وسيلتقي منتخب باراغواي في الدور القادم الفائز من المواجهة التي ستجمع مساء اليوم بين منتخبي فرنسا والسويد.ر - طارق