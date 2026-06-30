منتخب المغرب يضمن 17.5 مليون دولار بعد التأهل إلى دور الـ16 في مونديال 2026

حققمكاسب مالية بلغتبعد تأهله إلىمن، إثر إقصائه منتخببركلات الترجيح.ونجحفي حجز بطاقة العبور بعد الفوز علىبنتيجةبركلات الترجيح، عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادلوسيواجه المنتخب المغربي نظيرهفيبمدينة، مساءالمقبل.وارتفعت العائدات المالية للمنتخب المغربي في البطولة إلى، موزعة على النحو التالي:مخصصة للاستعدادات الخاصة بالبطولة.مقابل المشاركة في نهائيات كأس العالم.بعد التأهل إلىبعد بلوغوبذلك يصل إجمالي الجوائز المالية التي ضمنها المنتخب المغربي حتى الآن إلى، مع إمكانية ارتفاع هذا المبلغ في حال مواصلة مشواره في البطولة.