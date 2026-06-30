منتخب المغرب يضمن 17.5 مليون دولار بعد التأهل إلى دور الـ16 في مونديال 2026
حقق المنتخب المغربي مكاسب مالية بلغت 17.5 مليون دولار بعد تأهله إلى دور الـ16 من كأس العالم 2026، إثر إقصائه منتخب هولندا بركلات الترجيح.
ونجح أسود الأطلس في حجز بطاقة العبور بعد الفوز على هولندا بنتيجة 3-2 بركلات الترجيح، عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.
وسيواجه المنتخب المغربي نظيره الكندي في دور الـ16 بمدينة هيوستن، مساء السبت المقبل.
وارتفعت العائدات المالية للمنتخب المغربي في البطولة إلى 17.5 مليون دولار، موزعة على النحو التالي:
* 2.5 مليون دولار مخصصة للاستعدادات الخاصة بالبطولة.
* 10 ملايين دولار مقابل المشاركة في نهائيات كأس العالم.
* مليون دولار بعد التأهل إلى دور الـ32.
* 4 ملايين دولار بعد بلوغ دور الـ16.
وبذلك يصل إجمالي الجوائز المالية التي ضمنها المنتخب المغربي حتى الآن إلى 17.5 مليون دولار، مع إمكانية ارتفاع هذا المبلغ في حال مواصلة مشواره في البطولة.
ونجح أسود الأطلس في حجز بطاقة العبور بعد الفوز على هولندا بنتيجة 3-2 بركلات الترجيح، عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.
وسيواجه المنتخب المغربي نظيره الكندي في دور الـ16 بمدينة هيوستن، مساء السبت المقبل.
وارتفعت العائدات المالية للمنتخب المغربي في البطولة إلى 17.5 مليون دولار، موزعة على النحو التالي:
* 2.5 مليون دولار مخصصة للاستعدادات الخاصة بالبطولة.
* 10 ملايين دولار مقابل المشاركة في نهائيات كأس العالم.
* مليون دولار بعد التأهل إلى دور الـ32.
* 4 ملايين دولار بعد بلوغ دور الـ16.
وبذلك يصل إجمالي الجوائز المالية التي ضمنها المنتخب المغربي حتى الآن إلى 17.5 مليون دولار، مع إمكانية ارتفاع هذا المبلغ في حال مواصلة مشواره في البطولة.
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