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واتس آب يستعد للتخلي عن أرقام الهواتف وإطلاق الأسماء المستعارة لتعزيز الخصوصية

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Bookmark article    Publié le Mardi 30 Juin 2026 - 10:40 قراءة: 1 د, 57 ث
      
أعلنت شركة واتس آب عن تغيير جديد في طريقة التواصل عبر تطبيقها، يتمثل في إتاحة استخدام الأسماء المستعارة (Usernames) بدلا من أرقام الهواتف، في خطوة تهدف إلى تعزيز خصوصية المستخدمين.

وستتيح الميزة الجديدة لكل مستخدم اختيار اسم مستعار خاص به ومشاركته مع الأشخاص الذين يرغب في التواصل معهم، دون الحاجة إلى الكشف عن رقم هاتفه.


وأوضحت الشركة أن هذا التحديث يأتي استجابة للحاجة إلى حماية البيانات الشخصية، باعتبار أن رقم الهاتف يعد من المعلومات الحساسة المرتبطة بالعديد من الخدمات والأنشطة اليومية. وأضافت أن المستخدمين كانوا يضطرون في كثير من الأحيان إلى مشاركة أرقامهم عند الانضمام إلى مجموعات أو التعرف على أشخاص جدد، وهو ما لن يكون ضروريا بعد إطلاق الميزة.


وأكدت واتس آب أن نظام الأسماء المستعارة يختلف عن المعمول به في فيسبوك وإنستغرام، إذ لن يتضمن التطبيق محركا للبحث عن المستخدمين أو اقتراحات لإضافتهم، كما سيكون بإمكان كل مستخدم اختيار الاسم الذي يريده، حتى وإن كان مختلفا عن اسمه في بقية تطبيقات ميتا.

وسيحصل كل مستخدم على اسم مستعار واحد، يمكنه مشاركته مع الآخرين لبدء المحادثات، ليصبح هذا الاسم الوسيلة الافتراضية للتواصل بدلا من رقم الهاتف.

وأشارت الشركة إلى أن المستخدمين سيتمكنون من حجز أسمائهم المستعارة عبر تحديث التطبيق إلى أحدث إصدار، ثم التوجه إلى الإعدادات، واختيار الحساب، ثم اسم المستخدم. إلا أن الميزة لن تكون متاحة للاستخدام الفعلي إلا في وقت لاحق من العام الجاري، على أن يتم إشعار المستخدمين فور تفعيلها.

وأضافت الشركة أن الاسم المستعار يفضل أن يكون فريدا ولا يعرفه سوى الأشخاص الذين يرغب المستخدم في التواصل معهم، مشيرة إلى توفير أداة تساعد في اقتراح أسماء مناسبة لمن يواجهون صعوبة في اختيار اسم.

كما أعلنت واتس آب أنها ستتيح للمبدعين والشركات الصغيرة والمؤسسات إمكانية استخدام أسماء المستخدمين نفسها المعتمدة على إنستغرام أو فيسبوك داخل التطبيق، بما يسهل التعرف عليهم والتواصل معهم.
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