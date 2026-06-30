واتس آب يستعد للتخلي عن أرقام الهواتف وإطلاق الأسماء المستعارة لتعزيز الخصوصية

your phone number is personal and sometimes you want to connect without handing it over. that's why we're introducing usernames for WhatsApp.



starting this week, you can reserve a username to use later this year when we launch the feature. It takes just a few seconds, make sure… — WhatsApp (@WhatsApp) June 29, 2026

WhatsApp is allowing users to reserve usernames globally starting this week, ahead of the feature launch later this year.



One can choose a username between 3 and 35 characters long, using Latin letters, numbers, periods and underscores. pic.twitter.com/wqDFvDLPUj — Vikas SN (@tsuvik) June 29, 2026

أعلنت شركةعن تغيير جديد في طريقة التواصل عبر تطبيقها، يتمثل في إتاحة استخدامبدلا من أرقام الهواتف، في خطوة تهدف إلى تعزيز خصوصية المستخدمين.وستتيح الميزة الجديدة لكل مستخدم اختيار اسم مستعار خاص به ومشاركته مع الأشخاص الذين يرغب في التواصل معهم، دون الحاجة إلى الكشف عن رقم هاتفه.وأوضحت الشركة أن هذا التحديث يأتي استجابة للحاجة إلى حماية البيانات الشخصية، باعتبار أن رقم الهاتف يعد من المعلومات الحساسة المرتبطة بالعديد من الخدمات والأنشطة اليومية. وأضافت أن المستخدمين كانوا يضطرون في كثير من الأحيان إلى مشاركة أرقامهم عند الانضمام إلى مجموعات أو التعرف على أشخاص جدد، وهو ما لن يكون ضروريا بعد إطلاق الميزة.وأكدتأن نظام الأسماء المستعارة يختلف عن المعمول به في، إذ لن يتضمن التطبيق محركا للبحث عن المستخدمين أو اقتراحات لإضافتهم، كما سيكون بإمكان كل مستخدم اختيار الاسم الذي يريده، حتى وإن كان مختلفا عن اسمه في بقية تطبيقاتوسيحصل كل مستخدم على اسم مستعار واحد، يمكنه مشاركته مع الآخرين لبدء المحادثات، ليصبح هذا الاسم الوسيلة الافتراضية للتواصل بدلا من رقم الهاتف.وأشارت الشركة إلى أن المستخدمين سيتمكنون من حجز أسمائهم المستعارة عبر تحديث التطبيق إلى أحدث إصدار، ثم التوجه إلى، واختيار، ثم. إلا أن الميزة لن تكون متاحة للاستخدام الفعلي إلا في وقت لاحق من العام الجاري، على أن يتم إشعار المستخدمين فور تفعيلها.وأضافت الشركة أن الاسم المستعار يفضل أن يكون فريدا ولا يعرفه سوى الأشخاص الذين يرغب المستخدم في التواصل معهم، مشيرة إلى توفير أداة تساعد في اقتراح أسماء مناسبة لمن يواجهون صعوبة في اختيار اسم.كما أعلنتأنها ستتيح للمبدعين والشركات الصغيرة والمؤسسات إمكانية استخدام أسماء المستخدمين نفسها المعتمدة علىأوداخل التطبيق، بما يسهل التعرف عليهم والتواصل معهم.