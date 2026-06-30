الاربعاء غرة جويلية افتتاح المعرض التجاري الاقليمي ومؤتمر الاعمال لجامعة الكوميسا للنساء صاحبات الأعمال لاول مرة في تونس

تحتضن تونس، بداية من يوم الأربعاء غرة جويلية وإلى غاية 3جويلية 2026 فعاليات الدورة السابعة للمعرض التجاري الإقليمي ومؤتمر الأعمال للسوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا (الكوميسا) للنساء صاحبات الأعمال بمشاركة واسعة لوفود رسمية ومؤسسات اقتصادية وفاعلين من القطاعين العام والخاص من مختلف الدول الإفريقية.ويمثل هذا الحدث الاقتصادي الإفريقي، وفق بلاغ عن المنظمين، منصة إقليمية لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين بلدان الكوميسا، وفضاء لتبادل التجارب والخبرات واستكشاف فرص الاستثمار والشراكة، تحت شعار:"سوق واحدة، مستقبل واحد: المسارات الرقمية نحو تكامل الكوميسا"ويشارك في فعاليات هذا الحدث أكثر من 300 مؤسسة وشركة عارضة من تونس ومن 21 دولة إفريقية، إلى جانب حضور أكثر من 100 شخصية رسمية وصناع قرار من بينهم الأمينة العامة لمنظمة الكوميسا "تشيلشِ كابويبوي".ومن المنتظر، أن يستقطب الحدث مختلف فعاليات المؤتمر والمعرض واللقاءات الثنائية أكثر من 6000 مشارك وزائر، حضورياً وعن بعد.وسيركز المؤتمر على جملة من المحاور الاستراتيجية من بينها تعزيز التكامل التجاري الإقليمي والقاري، والاستفادة من الفرص التي تتيحها منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، ودور التحول الرقمي في دعم النفاذ إلى الأسواق .كما ستركز الأشغال على آفاق تطوير المبادلات التجارية، إضافة إلى دعم مشاركة النساء والشباب في سلاسل القيمة الإقليمية، وتشجيع الابتكار والتكنولوجيا المالية، وتعزيز الاقتصاد الأخضر والدائري، فضلاً عن بحث آليات دعم المؤسسات الناشئة باعتبارها محركاً أساسياً لتحقيق التنمية المستدامة.و ستنتظم بالمناسبة لقاءات أعمال ثنائية وورشات عمل متخصصة تجمع المؤسسات الاقتصادية وممثلي الهياكل المالية والإقليمية والدولية، بهدف تطوير الشراكات الاقتصادية، وتوسيع فرص الاستثمار، وتعزيز النفاذ إلى الأسواق الإفريقية.وينتظر، أيضا أن تتم على هامش المؤتمر، التوقيع على عدد من اتفاقيات التعاون والشراكة بين مؤسسات وهياكل اقتصادية إقليمية، بما يسهم في تطوير التعاون الاقتصادي وتعزيز الشراكات بين المؤسسات النسائية الإفريقية.